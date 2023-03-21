رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار في رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» عبر «تويتر» إيقاف المباريات في منتصفها لبعض الوقت من أجل إفطار اللاعبين المسلمين، حيث كشفت شبكة «سكاي سبورتس»، اليوم الثلاثاء، إصدار توجيهات للحكام ومسؤولي المباريات في الدوري الإنجليزي بشأن منح الفرصة للاعبين المسلمين للإفطار خلال شهر رمضان.

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وتوقفت الدوريات الإنجليزية خلال فترة التوقف الدولي الحالية ومن المقرر أن تعود في الأول من أبريل المقبل، الموافق العاشر من شهر رمضان، وأوضحت الشبكة الإنجليزية أنه جرى إصدار توجيهات للحكام في دوريات إنجلترا بإيقاف المباريات المسائية لعدة دقائق من أجل إتاحة الفرصة لأي لاعب مسلم أو مسؤول للإفطار، وذلك قبل استئناف اللعب مرة أخرى.

يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

ويتمتع الدوري الإنجليزي بضم العديد من لاعبي كرة القدم المسلمين، على رأسهم نجم ليفربول الأول المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي نغولو كانتي لاعب تشيلسي، الذين يعلنون كل عام صيامهم أثناء مباريات الدوري الإنجليزي في شهر رمضان.

وذكرت الرابطة أن اللاعبين سيحتاجون إلى الإفطار بمجرد غروب الشمس، وسيؤثر ذلك على عدد من اللاعبين المشاركين في المباريات المسائية عبر الدرجات المختلفة خلال الشهر المقبل، وأشارت إلى أنه سيجري تمكين اللاعبين من الإفطار عن طريق تناول السوائل أو المكملات الغذائية.