  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإنجليزي: أرسنال يستقبل ليدز وعينه على مواجهة سيتي وليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 31 مارس 2023, 03:51 مساء
الدوري الإنجليزي: أرسنال يستقبل ليدز وعينه على مواجهة سيتي وليفربول
لاعبا أرسنال مارتينيلي وساكا يحتفلان بأحد الأهداف. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

على عكس السنوات الأخيرة، تختلف أهداف مانشستر سيتي وضيفه ليفربول عندما يلتقيان السبت في قمة منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في حين سيحاول أرسنال المتصدر الاستفادة من أي تعثر لمطارده للاقتراب أكثر من لقبه الأول منذ 2004.

في حين كانت المواجهات بين سيتي وليفربول في المواسم الأخيرة تأتي في سياق الصراع على اللقب، فإن وحده سيتي بقي فيه هذا الموسم في حين يكتفي ليفربول في المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، وفق «فرانس برس».

- الدوري الإنجليزي: أرسنال أمام فرصة للابتعاد بثماني نقاط عن ملاحقه السيتي​
- رابطة الدوري الإنجليزي تعلن إيقاف المباريات لمنح اللاعبين المسلمين فرصة الإفطار في رمضان

وسيكون أرسنال متربصا لأي هفوة من هذه القمة عندما يستقبل ليدز يونايتد السبت مع عودة عجلة الدوري إلى الدوران بعد توقف قرابة 12 يومًا بسبب النافذة الدولية.

أرسنال للمواصلة
قبل 10 مباريات من النهاية، يبدو أرسنال على الطريق الصحيح نحو لقب أول في الدوري منذ 19 عامًا، بعد أن حقق ستة انتصارات تواليًا في البرميرليغ ليبتعد بفارق ثماني نقاط عن سيتي الثاني.

وقال أرتيتا قبل زيارة ليدز إلى شمال لندن «لدينا المستوى المناسب من المنافسة والتعاون، لأنهم يريدون حقًا مساعدة بعضهم البعض، لكن يتعين عليهم تحدي بعضهم البعض أيضًا».

وتابع «السر هو ربما الوحدة والعمل الجماعي بينهم. يحبون قضاء الوقت مع بعضهم بعضا، يحبون اللعب مع بعضهم بعضا. هذا أمر قوي للغاية».

لا مجال للخطأ أمام سيتي
يرفض مانشستر سيتي التنازل عن لقبه من دون قتال، إذ فاز في آخر ست مباريات في جميع المسابقات وسجل 13 هدفا في آخر مبارياته ضد لايبزيغ الألماني في دوري الأبطال وبيرنلي في الكأس.

لكن هناك هامشا ضئيلا للخطأ في محاولة سيتي للفوز باللقب الخامس في الدوري في ستة مواسم.

لكي يظل سيتي على مقربة مع أرسنال، عليه أن يتخطى عقبة ليفربول صاحب المركز السادس للمرة الأولى في الدوري منذ عامين.

غياب هالاند
قد يخوض سيتي المواجهة من دون النجم المهاجم إرلينغ هالاند الذي غاب عن المنتخب النروجي مؤخرًا بسبب إصابة في الفخذ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الميزان 6»: رفقاء السوء

«الميزان 6»: رفقاء السوء
«ما وراء التاريخ»: البردي

«ما وراء التاريخ»: البردي
الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات

الكاميرا الخفية 2023 (حـ3): مقلب الريقوليات
«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة

«أفضل شيف» | الحلقة الخامسة
«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة

«أرزاق تساق 2023» (حـ5): مهندس الصحة
خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة

خلونا نحلموا 4 (حـ5): استغلال الطاقة
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): كفتة داوود باشا وكيكة اللوز لشهر رمضان
«كتب ليبية 2» (ح3): كتاب «كنا وكانوا» للكاتبة محبوبة خليفة

«كتب ليبية 2» (ح3): كتاب «كنا وكانوا» للكاتبة محبوبة خليفة
«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا

«6+6» تعصف بأحلام «فرسان المتوسط» في تصفيات أفريقيا
ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»

ترامب يعلق على قرار اتهامه في قضية «الممثلة الإباحية»
«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية

«البريميرليغ» يمنع منتهكي حقوق الإنسان من امتلاك أندية إنجليزية
مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري

مخترع الهواتف المحمولة: الناس فقدوا عقولهم.. وهذا ثمن ووزن أول نسخة من ابتكاري
النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي

النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي
«العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا

«العفو الدولية»: «حملة تشهير حكومية» ضد منظمات المجتمع المدني في ليبيا
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
بدائل صحية للاستمتاع بالحلويات في رمضان دون زيادة وزن

بدائل صحية للاستمتاع بالحلويات في رمضان دون زيادة وزن
«الكرملين»: الحرب الهجينة بين روسيا والغرب ستطول

«الكرملين»: الحرب الهجينة بين روسيا والغرب ستطول
بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»

بالفيديو: سيارة عائلية متطورة من «رينو»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
هيرفي رونار مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات
هيرفي رونار مدرباً لمنتخب فرنسا للسيدات
الإصابة قد تبعد أوناحي حتى نهاية الموسم
الإصابة قد تبعد أوناحي حتى نهاية الموسم
بطولة ويمبلدون «لديها النية» للسماح بمشاركة الروس والبيلاروس
بطولة ويمبلدون «لديها النية» للسماح بمشاركة الروس والبيلاروس
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن وألونسو يسيطران على التجارب الحرة
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن وألونسو يسيطران على التجارب الحرة
دورة ميامي للتنس: مدفيديف يلتحق بألكاراس في نصف النهائي
دورة ميامي للتنس: مدفيديف يلتحق بألكاراس في نصف النهائي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف التحريات
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف ......
المزيد
الدوري الإنجليزي: أرسنال يستقبل ليدز وعينه على مواجهة سيتي وليفربول
الدوري الإنجليزي: أرسنال يستقبل ليدز وعينه على مواجهة سيتي ......
دوري السلة الأميركي: سلتيكس يقسو على باكس ويهزمه بفارق 40 نقطة
دوري السلة الأميركي: سلتيكس يقسو على باكس ويهزمه بفارق 40 ......
الدوري الإيطالي: نابولي يستعد للاحتفال «بالسكوديتو» حينما يستضيف ميلان
الدوري الإيطالي: نابولي يستعد للاحتفال «بالسكوديتو» حينما ......
دورة ميامي للتنس: مدفيديف يلتحق بألكاراس في نصف النهائي
دورة ميامي للتنس: مدفيديف يلتحق بألكاراس في نصف النهائي...
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن وألونسو يسيطران على التجارب الحرة
جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن وألونسو يسيطران على التجارب ......
المزيد