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الدوري الإنجليزي: أرسنال أمام فرصة للابتعاد بثماني نقاط عن ملاحقه السيتي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 مارس 2023, 03:52 مساء
الدوري الإنجليزي: أرسنال أمام فرصة للابتعاد بثماني نقاط عن ملاحقه السيتي
لقطة من مواجهة سابقة بين أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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تبدو الفرصة مواتية أمام أرسنال للابتعاد ثماني نقاط في الصدارة عندما يستضيف جاره كريستال بالاس الجريح في ديربي لندني، الأحد، في ختام المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسيحاول رجال المدرب الإسباني ميكل أرتيتا استغلال تأجيل مباراة مطارده المباشر وحامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي مع ضيفه وست هام يونايتد، بسبب خوض الأول ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بيرنلي، السبت، لتعزيز الصدارة ومواصلة مشواره نحو لقبه الرابع عشر في تاريخه والأول منذ العام 2004، وفق «فرانس 24».

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ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 66 نقطة مقابل 61 نقطة لمانشستر سيتي، وسيسعى أيضا لاستغلال المعنويات المهزوزة لدى جاره الذي مُني بثلاث هزائم متتالية وست في مبارياته الـ11 الأخيرة في الدوري التي لم يذق فيها طعم الفوز و12 مباراة في مختلف المسابقات.

ويعود الفوز الأخير لرجال المدرب الفرنسي باتريك فييرا إلى 31 ديسمبر الماضي عندما تغلبوا على مضيفهم بورنموث بهدفين لصفر.

وضرب أرسنال بقوة في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري، محققا العلامة الكاملة بعدما حصد نقطة واحدة في ثلاث مباريات قبلها، ما سمح لمانشستر سيتي بتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط قبل أن يرفعها الفريق اللندني إلى خمس بسقوط رجال المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا في فخ التعادل أمام توتنغهام فوريست في المرحلة الرابعة والعشرين.

«لا يزال هناك الكثير لتحسينه»
ويواصل أرتيتا مفاجأة الجميع وكتابة التاريخ مع أرسنال. في نهاية الأسبوع الماضي عندما تغلب على الجار فولهام (3-صفر)، وصل المدرب الإسباني إلى حاجز 100 انتصار في 168 مباراة على مقاعد البدلاء في النادي اللندني في جميع المسابقات، بنسبة 59.52٪.

واستغرق أرتيتا وقتا أقل من جميع المدربين السابقين للمدفعجية لتحقيق هذا الرقم القياسي، وعلى الرغم من ذلك، أبدى تواضعا: «إنه أمر رائع، يجب أن نستمر على هذا النحو، أنا سعيد للقيام بذلك. لسوء الحظ، هذا ليس لقبًا، لذلك لا يزال هناك الكثير لتحسينه، لكنه مذهل ويعني أن لدينا الكثير من الأشخاص يقومون بالأشياء الصحيحة في النادي».

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