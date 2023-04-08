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الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث موقتاً بفوزه على إيفرتون

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 04:46 مساء
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد إلى المركز الثالث موقتاً بفوزه على إيفرتون
لقطة من مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، 8 إبريل 2023. (الإنترنت)
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صعد مانشستر يونايتد موقتاً المركز الثالث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ضيفه إيفرتون المكافح لتجنّب الهبوط بهدفين لصفر، السبت في افتتاح المرحلة من 30 من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وبفوزه الثاني توالياً، رفع يونايتد رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 16 عن أرسنال المتصدر الذي يحلّ على ليفربول الأحد، ومتقدماً بفارق ثلاث عن نيوكاسل الذي يحل في وقت لاحق على برنتفورد وقد يستعيد المركز الثالث بفارق الأهداف، وفق «فرانس 24».

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وسجّل هدفي الفوز لفريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ لاعب الوسط الإسكتلندي سكوت ماكتوميني في الدقيقة 36، والفرنسي البديل أنتوني مارسيال عند الدقيقة 71.

سيطر يونايتد على الشوط الأول وأمطر مرمى «توفيز» بـ21 تسديدة بينها ست تسديدات بين الخشبات، لكن الحارس الدولي جوردان بيكفورد لعب دوراً كبيراً في كبح جماح هجوم «الشياطين الحمر».

الحسم مطلوب
قال إيريك تن هاغ بعد الفوز «يجب أن نكون أكثر حسماً وصلابة أمام المرمى، وتعين علينا إنهاء هذه المباراة في الشوط الأول لكن لم ننجح بذلك. الأداء يبقى جيداً وأشيد بفريقي».

ويستعد يونايتد الذي أراح قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران ولعب بدلاً منه هاري ماغواير، لمواجهة إشبيلية الإسباني الخميس المقبل، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، كما سيخوض نصف نهائي الكأس أمام برايتون في 23 الجاري على ملعب ويمبلي. استعاد صانع لعبه الدنماركي كريستيان إريكسن المشارك في آخر ربع ساعة بعد غياب بسبب الإصابة، فيما خرج راشفورد، صاحب 28 هدفاً هذا الموسم، وهو يعرج في آخر عشر دقائق.

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