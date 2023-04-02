مدافع مانشستر يونايتد: أنا قريب من تجديد تعاقدي وخسرنا بسبب افتقادنا الجودة

القاهرة - بوابة الوسط

صرح مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي لوك شاو أن فريقه افتقد الجودة أمام فريق نيوكاسل في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما أكد قرب إعلان اتفاقه مع اليونايتد حول عقده الجديد.

وقال شاو في تصريحاته إلى «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. أتحدث بالصدق حين أتحدث بعد نتيجة سيئة في كل مرة، ونحن كفريق أعتقد أننا يجب أن نتحلى بالصراحة».

- الدوري الإنجليزي: نيوكاسل يثأر من مانشستر يونايتد ويهزمه بهدفين

- راشفورد: لم أشترط راتبًا على مانشستر يونايتد لتجديد عقدي

وأضاف «أعتقد أن نيوكاسل فريق جيد للغاية، ولكني لا أعتقد أنه فاز بالمباراة بسبب الجودة اليوم، بل بسبب الشغف والجوع والرغبة والسلوك».

وأوضح «بالتأكيد كانوا أكثر تحفزًا مننا وهذا ليس مقبولًا. لقد كانت مباراة كبيرة اليوم، وهم أداروها أكثر. في مانشستر يونايتد لا يمكن حدوث ذلك».

المستقبل رفقة اليونايتد

وعن مستقبله مع الفريق، أكد شاو: « أنا قريب من عقد جديد. لم يوقع أي شيء حتى الآن. لقد اتفقنا على أشياء معينة. سنتولى الأمر من هناك».

بينما أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الاتفاق قريب جدًا بين اللاعب الإنجليزي واليونايتد، مشيرًا إلى أن الصفقة الجديدة ستكون صالحة حتى يونيو 2027.