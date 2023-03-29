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راشفورد: لم أشترط راتبًا على مانشستر يونايتد لتجديد عقدي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 09:59 مساء
راشفورد: لم أشترط راتبًا على مانشستر يونايتد لتجديد عقدي
لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد. (أرشيفية: الإنترنت)
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نفى لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد اشتراطه على النادي راتبًا معينًا لتجديد عقده مع الفريق، مؤكدًا أنه يركز مع فريقه على حصد الألقاب هذا الموسم.

وقال راشفورد في تصريحات صحفية اليوم «هناك شائعة تنتشر الآن حول ما أطلبه بشأن تجديد عقدي. هذا هراء تمامًا، غير صحيح أنني أشترط على مانشستر لتجديد عقدي»، وفق ما نشره فابريزيو رومانو.

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وتابع: «هدفي وهدف المانيو هو إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في أعلى مركز ممكن، وأن نحصد لقبًا أو إثنين هذا الموسم».

ينتهي عقد ماركوس راشفورد مع ناديه الإنجليزي في صيف 2024، وأشارت شبكة «ذا أثليتيك» إلى وجود عرض ضخم من جانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع راشفورد، من أجل تعويض خروج المهاجم ليونيل ميسي المحتمل.

موسم مميز لراشفورد
ويعيش راشفورد موسمًا مميزًا وحقق العديد من الأرقام القياسية، وسجل 14هدفًا وصنع ثلاثة في 26 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي، كما لعب ثماني مباريات في الدوري الأوروبي سجل ستة وصنع هدفًا وحيدًا.

فيما أكد مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاغ د إيريك تين هاغ على أهمية وجود المهاجم الإنجليزي البالغ 25 عاما، كقطعة أساسية في مشروع اليونايتد المستقبلي.

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