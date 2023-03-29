  • Alwasat News
Atwasat

فيرغسون وفينغر ينضمان لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 05:02 مساء
فيرغسون وفينغر ينضمان لقاعة مشاهير الدوري الإنجليزي
المدربان فيرغسون وفينغر يتصافحان. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أصبح الإسكتلندي أليكس فيرغسون والفرنسي أرسين فينغر، المدربان السابقان لمانشستر يونايتد وأرسنال تواليا، الأربعاء، أول مدربَين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقابل الرجلان خلال فترة التنافس الشديد التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وفازا سويا بـ16 لقبا في الدوري، وفق «فرانس برس».

يُعتبر فيرغسون (81 عاما) أنجح مدرب في تاريخ الدوري الممتاز، حيث قاد مانشستر يونايتد إلى 13 لقبا، بينما فاز فينغر به ثلاث مرات مع أرسنال، بما في ذلك موسم 2003-2004 الشهير الذي أنهاه من دون أي هزيمة.

- فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
- مانشستر سيتي «يستنسخ» «فيرغسون» في صورة «غوارديولا»

فاز «السير» فيرغسون الذي أشرف على يونايتد لأكثر من 26 عاما، بلقب الدوري الأول العام 1993، لينهي الشياطين الحمر فترة جفاف في الدوري دامت منذ العام 1967.

قال الاسكتلندي الذي اعتزل في 2013 بعد لقبه الثالث عشر «إنه لشرف كبير أن تحصل على مثل هذا التقدير. ومع ذلك، لا يتعلق الأمر بي فقط كشخص. إنه يتعلق بالعمل في مانشستر يونايتد والعلاقة التي جمعتنا على مدار سنوات عديدة، لذلك أنا فخور أيضا بالنادي والموظفين واللاعبين».

وصول فينغر إلى أرسنال
من جهته، وصل فينغر إلى أرسنال في العام 1996 كأحد أول المدربين الأجانب في الدوري وبقي في النادي حتى العام 2018.

طبّق الفرنسي فلسفة كرة القدم الثورية، حيث ركّز على التغذية وعلوم الرياضة في اللعبة. اشتهر بكرة قدم جذابة وهجومية، وفاز باللقب في 1997-1998 بعد أول موسم كامل له مع «المدفعجية».

قال الرجل البالغ 73 عاما والذي يشغل حاليا منصب رئيس تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي «فيفا»: «إن مشاركة هذا التقدير مع السير أليكس شرف كبير لي. كأننا ملاكمان - تقاتلان بجنون وتقطعان المسافة معا. في نهاية المطاف، هناك احترام وستكون فرصة رائعة لمقابلته ومشاركة زجاجة نبيذ وذكريات معاركنا القديمة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع الفلسطينيين

العفو الدولية رصدت «ازدواجية المعايير»: استجابة عالمية لأوكرانيا وصمت مع ...
بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا

بعثة تقصي الحقائق تعلن إعداد قائمة بالمسؤولين المحتملين عن الانتهاكات في ليبيا
«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية تحقيق دولية مستقلة

«تقصي الحقائق»: قوات أمنية وميليشيات ارتكبت جرائم حرب في ليبيا.. وندعو لآلية ...
ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟

ما هو الوقود الإلكتروني وموعد استخدامه؟
12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟
بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟

بعد مذكرة توقيف بحقه.. هل تسلم فرنسا زعيم «فاكت» في ليبيا إلى تشاد؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
نجل الملك يتألق في مباراة كل النجوم رغم الخسارة
نجل الملك يتألق في مباراة كل النجوم رغم الخسارة
وكيل أعماله: على الجماهير ألا تقلق.. باستوني يحب إنتر
وكيل أعماله: على الجماهير ألا تقلق.. باستوني يحب إنتر
روكي أولوية برشلونة.. وأوباميانغ الخطة البديلة
روكي أولوية برشلونة.. وأوباميانغ الخطة البديلة
«فيفا» يجرد إندونيسيا من استضافة مونديال «تحت 20 عاما»
«فيفا» يجرد إندونيسيا من استضافة مونديال «تحت 20 عاما»
مدافع نابولي يعتذر لجماهير بلاده بعد تصريحات مثيرة للجدل
مدافع نابولي يعتذر لجماهير بلاده بعد تصريحات مثيرة للجدل
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار لملعب بنينا
تأجيل مباراة الأخضر وغالانتس 4 ساعات.. والضيوف من المطار ......
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة بايرن ميونيخ
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي في مواجهة ......
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
للمرة الأولى منذ 12 عاما.. إنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري ......
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا
هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري ......
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف التحريات
سرقة منزل محمد صلاح في القاهرة والأجهزة الأمنية تكثف ......
المزيد
ميتروفيتش يأسف لدفعه الحكم ويتقبل عقوبة إيقافه
ميتروفيتش يأسف لدفعه الحكم ويتقبل عقوبة إيقافه...
شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من مراسم قرعة سابقة. (أرشيفية: الإنترنت)
شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، من مراسم قرعة سابقة.......
«كاف» يعلن موعد قرعتي الأبطال و«الكونفدرالية»
«كاف» يعلن موعد قرعتي الأبطال و«الكونفدرالية»...
مدافع نابولي يعتذر لجماهير بلاده بعد تصريحات مثيرة للجدل
مدافع نابولي يعتذر لجماهير بلاده بعد تصريحات مثيرة للجدل...
«فيفا» يجرد إندونيسيا من استضافة مونديال «تحت 20 عاما»
«فيفا» يجرد إندونيسيا من استضافة مونديال «تحت 20 عاما»...
المزيد