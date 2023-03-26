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زانيولو: لا يمكنني البقاء في تركيا 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 مارس 2023, 05:04 مساء
زانيولو: لا يمكنني البقاء في تركيا 5 سنوات
متوسط ميدان «جلطة سراي» التركي نيكولو زانيولو. (أرشيفية: الإنترنت)
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صرح متوسط ميدان نادي «روما» السابق و«جلطة سراي» الحالي نيكولو زانيولو أنه اختار الانتقال إلى الدوري التركي لكرة القدم للخروج من روما، بعد أن وصل إلى باب مسدود مع «الذئاب»، مؤكدًا أنه لن يمكث في تركيا خمس سنوات مدة عقده مع فريق «جلطة سراي».

وقال زانيولو في تصريحات إلى جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت»: «لا يمكنني أن أضمن بقائي في تركيا لمدة خمس سنوات. كان لديّ عروض من «جلطة» و«بورنموث» كخيارات للانتقال في يناير».

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وتابع: «نادي «فنربخشة» أرادني أيضًا، لكنني أعطيت كلمتي لـ«جلطة سراي»، الملعب هنا مذهل، والجماهير رائعة للغاية».

وعن موقف ناديه السابق «روما» معه، قال زانيولو: «يمكنني الحديث عن روما عدة ساعات، وعن الوعود التي لم يجر الوفاء بها، لقد عاملوني بطريقة سيئة للغاية، أخبروني أنني مكسب رأسمالي».

الانتقال إلى ميلان
ورغب اللاعب (23 عامًا) في الانتقال إلى «ميلان»، إلا أن وجود عرض كبير من «بورنموث» الإنجليزي، جعل إدارة النادي تضغط على اللاعب لقبوله، وهو ما رفضه زانيولو، ليستمر التعنت حتى انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل زانيولو إلى «جلطة سراي» التركي مقابل 16 مليونًا ونصف المليون يورو، إذ استمرت نافذة الانتقالات في تركيا مفتوحة لمدة ثمانية أيام، بعد إغلاقها في أوروبا، وهو ما استغله اللاعب للخروج.

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