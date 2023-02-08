نيكولو زانيولو إلى غلطة سراي التركي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي غلطة سراي التركي تعاقده مع متوسط ميدان نادي روما الإيطالي نيكولو زانيولو في فترة الانتقالات الحالية.

وكشف جيانلوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة «سكاي» الإيطالية أن الصفقة ستكلف غلطة سراي 22 مليون يورو.

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وسيرتبط زانيولو البالغ من العمر 22 عاما مع النادي التركي حتى صيف 2027، ليكون أغلى صفقة في تاريخ الكرة التركية، متجاوزا البرازيلي جاردال الذي انضم في العام 2000 إلى غلطة سراي أيضا مقابل 17 مليون يورو.