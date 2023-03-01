رئيس ليدز: حاولنا التعاقد مع زانيولو.. وفان غال أفسد صفقة غاكبو

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس نادي ليدز يونايتد الإنجليزي أندريا رادريزاني سعي فريقه للتعاقد مع الإيطالي نيكولو زانيولو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن روما لم يكن مستعدًا للتخلي عن لاعبه، بينما أوقف فان غال انتقال كودي غاكبو إلى ليدز.

وقال رادريزاني: «حاولنا التعاقد مع العديد من اللاعبين، زانيولو حاولنا التعاقد معه في اللحظة الأخيرة، لكن روما لم يرغب في تركه دون جلب بديل له»، وفق تصريحات نقلها موقع «ليدز لايف».

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وتابع رئيس ليدز: «الأندية ترفع من أسعار اللاعبين بعشرة ملايين يورو لمجرد علمهم بأننا من الدوري الإنجليزي».

انتقال غاكبو

وعن انتقال كودي غاكبو لاعب ليفربول قال: «كل شيء كان يسير بشكل جيد، حظيت بمكالمة رائعة مع والده، واتفقنا على كل شيء مع ناديه، كان على وشك التوقيع».

وأردف: «تلقى غاكبو مكالمة هاتفية من لويس فان غال مدرب المنتخب الهولندي، وأقنعه بأن يحصل على دقائق لعب أكثر، وأن ينتظر المشاركة مع المنتخب في كأس العالم قبل أن يقرر مستقبله».

وأكمل: «بعد ثلاثة أشهر تضاعفت قيمته ثلاث مرات وانضم إلى ليفربول».