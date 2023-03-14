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«فيفا» يعتمد 12 مجموعة من 4 منتخبات في مونديال 2026

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 مارس 2023, 06:42 مساء
«فيفا» يعتمد 12 مجموعة من 4 منتخبات في مونديال 2026
كأس العالم لكرة القدم. (أرشيفية : الإنترنت)
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قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الثلاثاء اعتماد 12 مجموعة من 4 منتخبات في مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وسيضم للمرة الأولى 48 منتخبًا، وذلك على هامش الجمعية العمومية الـ73 في كيغالي عاصمة رواندا.

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وكان «فيفا» رفع عدد المنتخبات المشاركة في هذه النسخة من 32 إلى 48 وسيرتفع عدد المباريات بالتالي من 64 إلى 104، حسب «فرانس برس».

واعتبر «فيفا» أن هذا النظام الجديد يخفف خطر التواطؤ ويضمن خوض جميع المنتخبات 3 مباريات على الأقل، كما يؤمن راحة متوازنة لجميع المنتخبات المشاركة.

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