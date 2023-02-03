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ميسي يؤكد علاقته الطيبة مع مبابي.. لم نتحدث عن نهائي كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 06:04 مساء
ميسي يؤكد علاقته الطيبة مع مبابي.. لم نتحدث عن نهائي كأس العالم
لاعبا باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي وليونيل ميسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الجمعة أنه لم يتحدث مع زميله في باريس سان جرمان المهاجم كيليان مبابي، عن نهائي مونديال قطر 2022 لكرة القدم ضد فرنسا، وأن علاقاته جيدة مع زملائه في فريق العاصمة.

وأحرزت الأرجنتين لقبها العالمي الثالث بفوزها في ديسمبر على فرنسا بركلات الترجيح 4 - 2 بعد تعادلهما 3 - 3 في الوقتين الأصلي والإضافي في مباراة مجنونة سجل فيها مبابي ثلاثية، حسب ما نشره موقع «فرانس 24».

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قال ميسي لصحيفة «أولي» الأرجنتينية: «كنت في الطرف الآخر عندما خسرنا نهائي المونديال (ضد ألمانيا في 2014)، ولم أرغب بمعرفة المزيد، لم أرغب بالتحدث عن شيء مرتبط بالمونديال».

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي: «لا هو ولا أنا راغبان بالتطرق إلى الموضوع. لكن لا يوجد أية مشكلة مع كيليان، على العكس من ذلك».

كنت أشعر بأننا سنتوج
شرح ميسي (35 عاما) الذي أحرز لقب المونديال للمرة الأولى في مسيرته الزاخرة: «كنت هادئا جدا في لحظة تسديد ركلة الجزاء في النهائي، لا أعرف لماذا، لكن كنت أشعر بأننا سنتوج، حتى لو أن هدف الـ 3- 3 (سجله مبابي) كان الأصعب، إذ سجل في الدقيقة الأخيرة (118)، رغم المستوى الذي كنا نقدمه ولم يكن أحد يتوقع ذلك».

وكان ميسي قال في حديث مع إذاعة «أوربانا بلاي» التي تتخذ من بوينوس أيرس مقرا لها الأسبوع الماضي: «كأس العالم نادتني، قالت لي تعالى وخذني، لأنه الآن بإمكانك أن تلمسني، رأيتها تلمع في هذا الاستاد الرائع (لوسيل) ولم أتردد (عندما قررت تقبيلها)».

في مسيرته، خسر ميسي نهائي مونديال 2014 وثلاث مباريات نهائية في كوبا أميركا مع منتخب بلاده قبل أن يحقق لقب نسخة 2021.

المشاركة في كأس العالم 2026
وترك ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، الباب مفتوحا أمام مشاركة غير متوقعة في مونديال 2026 المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك: «سيكون الأمر صعباً نظرا لسني. أنا سعيد بممارسة كرة القدم، أحب ما أقوم به، وطالما أشعر بحالة جسدية جيدة واستمر في الاستمتاع، سأفعل ذلك. لكن الوقت لا يزال بعيدا بالنسبة لي حتى كأس العالم المقبلة».

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