3 يناير.. أول لقاء يجمع ميسي بمبابي بعد معركة كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر 2022، بعد أن سجل هدفين في النهائي أمام فرنسا، إلى باريس في الأول من يناير المقبل، بعد أن نال فترة من الراحة إثر انتهاء منافسات كأس العالم، وأعلن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف غالتييه أن النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده قبل عشرة أيام، سيعود الى التدريبات في 2 أو 3 يناير المقبل.

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ولن يكون ميسي موجودًا على الأرجح مع فريق العاصمة الفرنسية حتى المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الفرنسي عندما يستقبل انجيه، ويحتل سان جيرمان المركز الأول في الدوري الفرنسي برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن لنس الثاني، بحسب «فرانس برس».

ويأمل سان جيرمان أن يبني على تألق نجميه ميسي وكيليان مبابي في كأس العالم، بعد وصول اللاعبين إلى النهائي، من أجل السعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا بعد طول انتظار، حيث سيكون على موعد مع مواجهة نارية أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور ثمن النهائي بدءًا من 14 فبراير المقبل.