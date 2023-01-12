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بعد انتقال رونالدو للنصر.. الهلال يسعى لجلب ميسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 06:26 مساء
بعد انتقال رونالدو للنصر.. الهلال يسعى لجلب ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يسعى نادي الهلال السعودي للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، للرد على صفقة انتقال النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو إلى غريمه النصر.

ونشرت جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أن النصر مستعد لتقديم 350 مليون دولار، راتبا لميسي سنويا في حالة موافقته على الانتقال للهلال، بعد انتهاء عقده مع باريس.

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وأشارت الصحيفة أن ملاك نادي الهلال سيستغلون وجود اللاعب الأرجنتيني في السعودية، لخوض مباراة ودية، للحديث مع اللاعب عن قرب، ومحاولة استمالته لتمثيل «الزعيم».

وستقوم وزارة الرياضة السعودية بدعم الأندية السعودية بالأموال اللازمة لإجراء تعاقدات كبيرة، مثل ما فعلت مع نادي النصر الذي جلب كرستيانو، بحسب ما أشار إليه وزير الرياضة السعودي عبد العزيز بن تركي الفيصل.

مباراة ضمن موسم الرياض
وسيتواجد ميسي في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس المقبل لخوض مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان ضمن موسم الرياض.

وأعلن نادي النصر السعودي في وقت سابق تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقدم له راتبا سنويا يقدر بـ200 مليون يورو.

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