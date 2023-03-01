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ماك إليستر: أستمتع بحاضري في برايتون وأتمنى البقاء في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 مارس 2023, 09:02 مساء
ماك إليستر: أستمتع بحاضري في برايتون وأتمنى البقاء في الدوري الإنجليزي
الأرجنتيني أليكس ماك إليستر لاعب برايتون الإنجليزي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الدولي الأرجنتيني أليكس ماك إليستر سعادته في اللعب مع برايتون، مشيرا أنه في حال قرر الانتقال من الفريق فإن وجهته الأقرب هي الدوري الإنجليزي أيضا.

وقال إليستر في تصريحات صحفية: «أود أن يكون فريقي القادم في الدوري الإنجليزي الممتاز»، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وتابع اللاعب المتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده: «في الوقت الحالي أنا أستمتع بحاضري في برايتون ولا أفكر في المستقبل».

تألقه في المونديال
وجذب متوسط ميدان برايتون الأنظار إليه بعد تألقه في مونديال قطر رفقة منتخب بلاده، لترغب أندية إسبانية وإنجليزية وفرنسية في التعاقد معه.

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