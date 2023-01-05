بعد انهيار صفقة فيرنانديز.. تشيلسي يوجه أنظاره لأرجنتيني آخر

القاهرة - بوابة الوسط

وصلت المفاوضات بين نادي تشيلسي الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي إلى طريق مسدود، بعد تعنت إدارة بنفيكا في تسهيل عملية دفع الشرط الجزائي للاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، ليوجه النادي اللندني أنظاره صوب الأرجنتيني ماك إليستر، بطل العالم رفقة زميله إنزو ولاعب برايتون الإنجليزي الحالي.

وكشفت جريدة «ريكورد» البرتغالية، انهيار صفقة انتقال فيرنانديز إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد تعنت إدارة بنفيكا، التي رغبت في تحقيق أقصى استفادة مادية من اللاعب.



قائمة قصيرة للاعبي الوسط

ويملك «البلوز» قائمة قصيرة، للاعبي خط الوسط الذين يرغب في التعاقد معهم، على رأسهم إنزو، إلى جانب مواطنه ماك إليستر والإنجليزي ديكلان رايس.

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وقدم تشيلسي عرضا مبدئيا لفريق برايتون بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، لينضم للفريق في انتقالات يناير الحالية.

وحقق إليستر رفقة زميله فيرنانديز لقب كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، مهديا للأرجنتين لقبها الثالث، بعد غياب 36 عاما عن منصة التتويج.