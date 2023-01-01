بعد فوفانا.. تشيلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي بينوا بادياشيلي

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لاتفاق مع نادي موناكو الفرنسي، يقضي بانتقال المدافع بينوا بادياشيلي لصفوف «البلوز»، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى تشيلسي اهتمامه بالمدافع بادياشيلي منذ الصيف الماضي، قبل أن يعلن اليوم الأحد إتمام التعاقد معه، وذلك حسب ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 38 مليون يورو، تشمل الإضافات، ومن المقرر أن يجري اللاعب الفرنسي الكشف الطبي غدًا الإثنين، قبل أن يوقع رسميًا على عقد يربطه مع النادي اللندني حتى صيف 2029.