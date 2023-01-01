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بعد فوفانا.. تشيلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي بينوا بادياشيلي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 يناير 2023, 05:29 مساء
بعد فوفانا.. تشيلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي بينوا بادياشيلي
المدافع بينوا بادياشيلي، بقميص نادي تشيلسي، من مقر النادي بـ«ستامفورد بريدج»، 1 يناير 2023. (الإنترنت)
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توصل نادي تشيلسي الإنجليزي لاتفاق مع نادي موناكو الفرنسي، يقضي بانتقال المدافع بينوا بادياشيلي لصفوف «البلوز»، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى تشيلسي اهتمامه بالمدافع بادياشيلي منذ الصيف الماضي، قبل أن يعلن اليوم الأحد إتمام التعاقد معه، وذلك حسب ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 38 مليون يورو، تشمل الإضافات، ومن المقرر أن يجري اللاعب الفرنسي الكشف الطبي غدًا الإثنين، قبل أن يوقع رسميًا على عقد يربطه مع النادي اللندني حتى صيف 2029.

ثاني التعزيزات الشتوية
وتعتبر صفقة بينوا هي الثانية في «الميركاتو الشتوي» التي تصل إلى «ستامفورج بريدج»، بعد المهاجم الإيفواري ديفيد فوفانا، بينما لا يزال تشيلسي يعمل على توقيعه الكبير، إذ يرغب في ضم لاعب بنفيكا البرتغالي إنزو فيرنانديز، الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2022، لكن طريقة سداد قيمة الصفقة، لا تزال تعرقل إتمامها.

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