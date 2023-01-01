بوتر غاضب من أداء تشيلسي.. ويشيد بالبديل زياش

القاهرة - بوابة الوسط

عبر مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي جراهام بوتر عن غضبه من أداء فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام نوتنغهام فورست اليوم الأحد، ضمن الأسبوع 18 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البرميرليغ».

وقال بوتر في تصريحات عقب المباراة: «لم نقدم الأداء المطلوب اليوم في المباراة، لكن كذلك لا يمكننا إنكار أداء فورست الرائع أمامنا، لكننا قدمنا مباراة دون المستوى»، وذلك وفق ما نشرته شبكة «بي بي سي».

- بعد فوفانا.. تشيلسي يتعاقد مع المدافع الفرنسي بينوا بادياشيلي

- ميلان يفكر في التعاقد مع ميندي رغم صعوبة المهمة

وتقدم المهاجم رحيم سترلينغ لـ«البلوز» في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، قبل أن يدرك مدافع نونتغهام سيرج أورييه التعادل في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وأضاف جراهام: «سيطرنا على اللقاء، لكننا فقدنا النسق في الشوط الثاني، من الصعب خلق الفرص أمام خصم يدافع بشكل جيد ويغلق المساحات، أتقبل النقطة، ولكني غير راض عن الأداء».

إشادة بحكيم زياش

وتابع مدرب تشيلسي تصريحاته: «البدلاء منحونا دفعة جيدة، ومنحونا سيطرة أفضل على وسط الملعب، حكيم زياش ساهم بخلق الفرص، وساعد زملاءه على التدرج بالكرة، لكن الطريقة التي تلقينا بها الهدف محبطة للغاية».