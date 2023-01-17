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هل تعليق مهامه أمر موقت؟.. بلاتيني أبرز المرشحين لخلافة لوغريت في الاتحاد الفرنسي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 04:13 مساء
هل تعليق مهامه أمر موقت؟.. بلاتيني أبرز المرشحين لخلافة لوغريت في الاتحاد الفرنسي
ميشال بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، والمرشح لرئاسة الاتحاد الفرنسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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بعد تعليق مهامه في رئاسة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فإن وضع نويل لوغريت يمكن أن يزداد سوءا في حال طرد من منصبه وبخاصة بعدما كشفت جريدة «لوموند» أن المكلفين بإعداد تقرير تدقيق رقابي طلبته الحكومة، أعلموا القضاء «بالعنف الجنساني» المحتمل الذي ارتكبه، وثمة العديد من الشخصيات المرشحة لخلافته على رأس الاتحاد... مثل فيليب ديالو ومارك كيلر وميشال بلاتيني.

هل تعليق مهام نويل لوغريت أمر موقت؟
لعب نشر شهادة تتعلق بسلوك رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، المتحيز جنسيا وكذلك تعليقاته المهينة الموجهة إلى زين الدين زيدان دورا كبيرا في إيقافه الأربعاء 11 يناير الجاري عن ممارسة مهام منصبه طبقا لقرار لجنة تنفيذية عقدت استثنائيا (كومكس)، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

يوم السبت 14 يناير سربت جريدة «لوموند» اليومية معلومات تفيد بأن المفتشين المكلفين بإعداد تقرير التدقيق الرقابي الذي طلبته الحكومة حول إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أعلموا القضاء «بالعنف الجنساني» المحتمل الذي ارتكبه نويل لوغريت.

وحسب الجريدة، فقد جرى إشعار المدعي العام في باريس بعد شهادة سونيا سويد، وكيل العديد من اللاعبين الفرنسيين الدوليين، التي جمعها مدققو التفتيش العام للتعليم والرياضة والبحوث (إيجيسر).

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وتنتظر اللجنة التنفيذية نتائج التدقيق الإداري لكيفية إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الرسمية والذي أمرت بإجرائه وزارة الرياضة، من أجل البت نهائيا في مصير لوغريت.

وعلى الرغم من أن لوغريت أقسم أنه لم يصدر منه ما يشين بقوله: «ليس لديّ علم بالحقائق التي يجري إلقاء اللوم عليَّ فيها أو الأشخاص الذين يقفون وراءها»، بيد أن جريدة «ليكيب» اليومية تقدر أن عودته لممارسة مهام منصبه أمر غير مرجح الآن.

إذن من بوسعه خلافته؟
من بين الشخصيات المطروحة، تبرز أسماء ثلاثة: فيليب ديالو ومارك كيلر وميشال بلاتيني.

الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (2007-2015)، والرئيس المشارك للجنة المنظمة لكأس العالم 1998 وأيضا نائب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم السابق، اعتاد ميشال بلاتيني على مواقع المسؤولية في المؤسسات الكبيرة.

أما عن شرعيته الكروية فهي ليست محل أي جدال: فقد كان اللاعب الذي جلب لفرنسا أول لقب دولي لها في العام 1984 كما فاز بثلاث كرات ذهبية متتالية من عام 1984 إلى عام 1986.

على الرغم من استقلال الاتحاد عن الحكومة فيما يتعلق بتعيين رئيسه، فإنه يبدو أن اسم ميشال بلاتيني يلقى قبولا من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون ووزيرة الرياضة.

فقد مهد الأول الطريق عبر الرسائل القصيرة، وفقا لإذاعة «إر إم سي»، في حين أن الثانية يجب أن تجتمع به في فبراير، بعد تسليم تقرير التدقيق الإداري الذي يمكن أن يضع نهاية لمسيرة لوغريت.

ميشال بلاتيني: عودة بعد عفو؟
ومع ذلك، يتردد ميشال بلاتيني في العودة مجددا، وذلك لسبب وجيه: فمنذ العام 2015، واسمه كان واحدا من الأسماء الكبيرة في قائمة فضيحة الفساد المتعلقة بمنح كأس العالم 2022 لقطر.

وأخيرا انتهت محاكمته التي دامت ست سنوات بقرار تبرئته من تهم الاحتيال؛ لكن مكتب المدعي العام السويسري قرر استئناف الحكم.

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