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تعليق مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لو غريت

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 04:10 مساء
تعليق مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لو غريت
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت. (أرشيفية: الإنترنت)
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عُلّقت مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت، اليوم الأربعاء، من قبل الهيئة التنفيذية الاستثنائية للاتحاد، وسيتولى فيليب ديالو المهمة الموقتة.
لوغريت الذي تولى رئاسة الاتحاد في 2011، وتنتهي فترته الحالية في 2024، أضعفته تصريحات جدلية طالت نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان وشهادات حيال سلوك جنسي مفترض، كما عُلّقت مهام المديرة العامة فلورانس آردوان، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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ومثل رئيس الاتحاد الفرنسي، نويل لو غريت، الثلاثاء الماضي لجلسة استماع أمام لجنة التدقيق في وزارة الرياضة بشأن أداء الاتحاد؛ حيث يواجه اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق.

دفاع كيليان مبابي
وأثار لو غريت الجدل بتصريحات طالت اللاعب الدولي السابق زين الدين زيدان، ليجد نفسه تحت الضغط في الوقت الذي يواجه فيه الكثير من الاتهامات، في حين دافع نجم المنتخب الفرنسي الأول كيليان مبابي عن زيدان.

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