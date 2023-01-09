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رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر لزيدان بعد استنكار مبابي ووزيرة الرياضة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 04:18 مساء
رئيس الاتحاد الفرنسي يعتذر لزيدان بعد استنكار مبابي ووزيرة الرياضة
لو غريت ومبابي وزيدان. (أرشيفية : الإنترنت)
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أقرّ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، في بيان لوكالة «فرانس برس» الإثنين، بتصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زين الدين زيدان، مقدمًا له اعتذارًا شخصيًا، وصرّح لو غريت في اليوم التالي لكلامه بشأن زيدان «ولّدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقًا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح».

مبابي يخرج للدفاع عن زيدان
وانتقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، الأحد، التعليقات التي أدلى بها رئيس اتحاد بلاده لكرة القدم نويل لو غريت بشأن الدولي السابق زين الدين زيدان، معتبرًا أنها تشكل قلة احترام للأسطورة الفائز بكأس العالم، وردًا على سؤال في حديث مع إذاعة «راديو مونتي» بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الأول لتدريب المنتخب في حال عدم التجديد لديدييه ديشان، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، قال لو غريت «زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ مرحبًا يا سيد، لا تقلق، ابحث عن نادٍ آخر، لقد توصلت إلى اتفاق مع ديشان».

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ديشان يفجر الأزمة بسبب خسارة كأس العالم
انتهى عقد ديشان بعد كأس العالم في قطر حيث خسرت فرنسا حاملة اللقب أمام الأرجنتين بركلات الترجيح بعد نهائي مثير في 18 ديسمبر الماضي، وبعد تساؤلات حول المستقبل، وقع ديشان السبت على عقد جديدة حتى نهائيات كأس العالم 2026، ولدى سؤاله عما إذا كان زيدان الذي فاز بكأس العالم 1998 كلاعب إلى جانب ديشان، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، نفى لو غريت أن يكون مدرب ريال مدريد السابق مرشحًا محتملاً على رأس الجهاز الفني لـ«الديوك»، بحسب «فرانس برس».

ولم يلق كلام لو غريت استحسان مبابي، بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف نهائي 2022 الذي سجل فيه «هاتريك»، وغرد نجم باريس سان جرمان عبر حسابه على تويتر «زيدان هو فرنسا، لا نقلّل من احترام الأسطورة بهذه الطريقة».

الوزيرة أميلي تتدخل وتطالب بالاعتذار لزيدان
من جهتها، طالبت وزير الرياضة أميلي أوديا كاستيرا بالاعتذار من زيدان، وغردت على تويتر «تصريحات بعيدة عن الواقع مرة أخرى وهذه المرة مع عدم احترام مخزٍ، يؤلمنا جميعًا، لأسطورة كرة القدم والرياضة: لا ينبغي لرئيس أول اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك. الرجاء الاعتذار من زيدان من فضلكم».

ورد لو غريت (81 عامًا) أيضا باقتضاب على شائعات عن اهتمام زيدان بتدريب البرازيل «سأتفاجأ إذا ذهب إلى هناك. يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني. لم ألتق به ولم نفكر أبدًا في الانفصال عن ديدييه ديشان، يمكنه الذهاب إلى حيث يريد، في نادٍ، هناك الكثير في أوروبا، نادٍ كبير. منتخب؟ أهتم بما يعنيني».

يأتي رد فعل الوزيرة في الوقت الذي يخضع فيه الاتحاد لتدقيق ورقابة بتكليف من وزارة الرياضة لتوضيح الممارسات الإدارية بشكل خاص فيما يتعلق بالعنف الجنسي، وسيتم الاستماع إلى لو غريت والمديرة العامة للاتحاد الأسبوع المقبل.

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