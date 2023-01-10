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رئيس الاتحاد الفرنسي يواجه تحقيقا بسب «سلوك جنسي غير لائق»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 06:06 مساء
رئيس الاتحاد الفرنسي يواجه تحقيقا بسب «سلوك جنسي غير لائق»
نويل لو غريت. (فرانس برس)
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يمثل رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غريت، الثلاثاء للاستماع له أمام لجنة التدقيق في وزارة الرياضة بشأن أداء الاتحاد، حيث يواجه اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق. ويترأس لو غريت أعلى هيئة كروية في فرنسا منذ العام 2011.

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وأثار لو غريت الجدل بتصريحات طالت اللاعب الدولي السابق زين الدين زيدان، ليجد نفسه تحت الضغط في الوقت الذي يواجه فيه اتهامات جديدة بارتكاب سلوك جنسي غير لائق؛ حيث يجري الاستماع له في وزارة الرياضة من قبل لجنة تدقيق. وقبل ساعات من بدء جلسة الاستماع نشرت جريدة «ليكيب» الرياضية وإذاعة «أر آم سي» تصريحات لوكيلة أعمال رياضيين صونيا سويد تتهم فيها مباشرة لو غريت بارتكاب سلوك جنسي غير لائق، بحسب «فرانس برس».

حديث مثير ينال من رئيس الاتحاد الفرنسي
ورغم أن هذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها؛ فإن كلام سويد يُعد أول شهادة مباشرة من امرأة منخرطة بشكل رسمي في عالم كرة القدم المحترفة، وروت سويد حادثة سابقة مع رئيس الاتحاد الفرنسي في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية «أخبرني وجهًا لوجه، في شقته، بوضوح شديد، أنه إذا كنت أريده أن يساعدني، يجب الخضوع لاختبار مزعج».

وفي تحقيق سابق، كشفت مجلة «سو فوت» سلوكًا غير لائق من قبل لو غريت، ولا سيما الرسائل النصية ذات الطبيعة الجنسية، رغم دحضه لكل ما سيق إليه، وكشفت «فرانس إنتر» أن سيدات عديدات قد استنكرن لبعثة التدقيق سلوك نويل لو غريت تجاههن، وبحسب الإذاعة، فإن مسؤول تنفيذي سابق قال «أطلع المفتشين على الرسائل النصية ورسائل الواتساب، بالتأكيد ليست غير قانونية، لكنها تثير تساؤلات بالنظر إلى الارتباط الهرمي الذي كان قائما بينهما».

الاعتذار لزين الدين زيدان
وكان لو غريت خلال اليومين الأخيرين جزءا من جدل واسع آخر دفعه للاعتذار، بشأن تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زيدان، مقدمًا له اعتذارًا شخصيًا. وصرح لو غريت في اليوم التالي لكلامه بشأن زيدان «ولّدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقًا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح».

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