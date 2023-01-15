مصر لكرة اليد يفوز على المغرب في كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب المصري فوزه الثاني أمام نظيره المغربي في المباراة الثانية ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة بالسويد وبولندا.

وحسم منتخب مصر الشوط الأول لصالحه على حساب منتخب المغرب بنتيجة 13- 9، قبل أن ينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 30 مقابل 19 للمغرب.

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المباريات المقبلة للمنتخبين

وسيلتقي المنتخب المغربي في المباراة المقبلة منتخب كرواتيا، بينما يلتقي المنتخب المصري نظيره الأميركي الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الدور التمهيدي للمجموعة السابعة.

ويشارك في البطولة 32 منتخبًا، للمرة الثانية بعد نسخة 2021، التي نظمتها جمهورية مصر العربية على أراضيها.