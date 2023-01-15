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مواجهة أشقاء بين مصر والمغرب في مونديال «اليد».. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 01:27 مساء
مواجهة أشقاء بين مصر والمغرب في مونديال «اليد».. الأحد
مباراة مصر وكرواتيا في مونديال اليد. (فيسبوك)
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تشهد بطولة العالم لكرة اليد على صعيد الرجال والمقامة بين بولندا والسويد، مواجهة عربية أفريقية من العيار الثقيل، الأحد، حيث يلتقي المنتخب المصري في ثاني مبارياته في البطولة رقم 28 بشقيقه المغربي، وكان «الفراعنة» قد تغلبوا على كرواتيا في افتتاح مباريات المجموعة بنتيجة (31-22) ليضعوا قدما نحو ربع النهائي.

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ويتواجه منتخبا مصر والمغرب بشكل مستمر في بطولة أمم أفريقيا، بينما شهدت مواجهة وحيدة بينهما في بطولة العالم، ولم يسبق لمنتخب المغرب تحقيق الفوز على مصر في أي مواجهة رسمية بين الفريقين في منافسات كرة اليد.

نظام التأهل في البطولة الكبرى
ويتأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعة التي تضم مصر وكرواتيا والمغرب وأميركا من الدور الأول إلى الدور الرئيسي والذي يقام بنظام المجموعات أيضا، ويصعد المتأهلون الثلاثة من المجموعة للانضمام إلى الثلاثي المتأهل من المجموعة التالية، ويتأهل كل فريق إلى الدور الرئيسي بنقاطه من الفرق الصاعدة معه من المجموعة. وبذلك يتكون الدور الرئيسي من أربع مجموعات تضم كل واحدة ستة منتخبات.

يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي والذي يقام بالنظام الإقصائي الطبيعي بخروج المغلوب، وتقام المنافسات من ربع النهائي وحتى النهائي بنظام خروج المغلوب.

وعزز منتخب مصر حظوظه بالتأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على كرواتيا قبل الانتقال إلى الدور الرئيسي ومواجهة المتأهلين من مجموعة الدنمارك وتونس والبحرين وبلجيكا.

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