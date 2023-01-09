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5 مباريات مليئة بالإثارة والتشويق فى دورى اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 09 يناير 2023, 11:13 مساء
5 مباريات مليئة بالإثارة والتشويق فى دورى اليد
فريق نادي النصر لكرة اليد. (الإنترنت)
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جرت اليوم الإثنين، خمس مباريات فى الدورى الليبي لكرة اليد كانت مليئة بالندية والإثارة والتشويق هذه نتائجها:

مباراة الأخضر وقاريونس
أٌقيمت مباراة الأخضر وقاريونس بقاعة البيضاء، وكان شوطها الأول حماسيا انتهى بالتعادل 13/13، وفى الشوط الثانى تواصلت الندية والتشويق حتى آخر دقائق المباراة التى حسمها قار يونس لصالحه بفارق هدفين لتكون النتيجة 29 /27.

وأدار المباراة الحكمان رجب هدية وأيمن أبودبوس، وراقبها فنيا خالد سعيد، وإداريا محمد الجهاني.

مباراة الهلال وبنغازي الجديدة
وبقاعة نادى بنغازى الجديدة: جرت مباراة الهلال وبنغازي الجديدة، التي انتهى شوطها الأول بتقدم الهلال، بفارق ثلاثة أهداف 16/ 13، وحافظ الهلال على تقدمه وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 32/ 25.

وأدار المباراة الحكمان مرعي الفارسي وعصام بن شتوان، وراقبها فنيا، الصادق الدروقى، وإداريا مرعى الحاسي.

مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
وبصالة المدينة الرياضية في بنغازي جرت مباراتان الأولى جمعت الأهلي بنغازي ودارنس، كانت الأفضلية للأهلي بنغازى الذى انهى الشوط الأول لصالحه وبنتيجة 29 /11، وفى الشوط الثانى وسع الأهلى بنغازى الفارق وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة
45/ 24.

أدار المباراة الحكمان رمضان المنفي وعمران بالقاسم، وراقبها فنيا كمال دربي وإداريا حبيب اغباش.

مباراة النصر والنجمة
والمباراة الثانية جمعت فريقي النصر والنجمة، وانتهى شوطها الأول بتقدم النصر بفارق 10 أهداف بنتيجة 20/ 1، وأضاف النصر فى الشوط الثاني 26 هدفا مقابل 18 للنجمة لتنتهى المباراة بفوز النصر وبنتيجة 46 / 28.

وأدار المباراة الحكمان ناصر قليده وعادل الضراط، وراقبها فنيا خميس المغربي وإداريا محمد الجهاني.

مباراة الأولمبي والمشعل
أقيمت بقاعة مدينة زليتن مباراة الأولمبى والمشعل، وانتهى شوطها الأول بتقدم الأولمبى، وبفارق ثلاثة أهداف بنتيجة 11 / 8، وحافظ الأولمبى على تقدمه، وأنهى المباراة لصالحه وبنتيجة 28 / 21. وأدار المباراة الحكمان الصيد حبلوص ومروان الغول.

5 مباريات مليئة بالإثارة والتشويق فى دورى اليد
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