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319 هدفا في 6 مباريات بدوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 14 يناير 2023, 02:15 مساء
319 هدفا في 6 مباريات بدوري اليد
من مواجهة الهلال والنصر ضمن الأسبوع الثامن للدوري الليبي لكرة اليد، 13 يناير 2023. (الإنترنت)
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شهدت ست مباريات أُجريت، أمس الجمعة، ضمن الأسبوع الثامن من الدوري الليبي لكرة اليد تسجيل 319 هدفا، إذ حققت أندية الشرطة وقاريونس والأهلي طرابلس والأخضر وبنغازي الجديدة والهلال الفوز.

وحقق فريق الأهلي طرابلس الفوز بقاعة 17 فبراير أمام نظيره المشعل، بعد تقدمه في الشوط الأول (16 / 8)، واستمر الأهلي في السيطرة على اللقاء، وأنهى شوطها الثاني لصالحه بنتيجة (31 / 23)، بإدارة الحكمين الصيد حبلوص ومصطفى عرفة.

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وفي المباراة الثانية التي جمعت الشرطة بفريق الأولمبي، تميز اللقاء بالتنافسية وتقارب المستوى، وانتهى شوطه الأول بالتعادل بتسعة أهداف لكل فريق، وفي الشوط الثاني ظفر الشرطة بنتيجة اللقاء، بفارق هدف وحيد، بواقع (19 / 18).

وحصد فريق قاريونس الفوز أمام ضيفه النجمة بصالة بنغازي الجديدة، بعد أن أنهى شوط المباراة الأول لصالحه بنتيجة (17 / 12)، واستمر في تقدمه حتى أنهى المباراة بفارق 10 أهداف، بواقع (33 / 23).

الأخضر يفوز على دارنس
وبقاعة مدينة البيضاء تمكن الأخضر من تحقيق الفوز على ضيفه دارنس بنتيجة (36 / 25)، بينما حقق فريق بنغازي الجديدة الفوز أمام المروج بنتيجة (31 / 28)، على أرضية قاعة المدينة الرياضية.

وتمكن الهلال من الفوز على جاره النصر بعد أن أنهى الشوط الأول متقدما بنتيجة (17 / 12)، وواصل تقدمه لينهي المباراة لصالحه (34 / 18).

مفكرة النتائج
الشرطة × الأولمبي (19/ 18)
الأهلي طرابلس × المشعل (31 / 23)
قاريونس × النجمة (33 / 23)
الأخضر × دارنس (36 / 25)
بنغازي الجديدة × المروج 31 / 28
الهلال × النصر 34 / 18

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