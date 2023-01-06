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الأهلي بنغازي يلتقي قاريونس.. والنصر ضيفا على الأخضر في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 06 يناير 2023, 01:19 مساء
الأهلي بنغازي يلتقي قاريونس.. والنصر ضيفا على الأخضر في دوري اليد
من لقاء الأهلي بنغازي والنصر، في الدوري الليبي لكرة اليد، بنغازي، 31 ديسمبر 2022. (صفحة الأهلي بنغازي بفيسبوك)
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة اليد إقامة مباراتي الأهلي بنغازي وقاريونس، والنصر والأخضر، المؤجلتين من الجولة السادسة، اليوم الجمعة.

إذ يستضيف الأهلي بنغازي ضيفه قاريونس بصالة نادي بنغازي الجديدة، بينما يلاقي النصر مضيفه الأخضر بقاعة مدينة البيضاء، ضمن منافسات الدوري الليبي لكرة اليد.

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وأشار مصدر بلجنة المسابقات إلى ترحيل مباريات الأسبوع السابع من منافسات المجموعة الثانية، لتقام يوم الإثنين المقبل، ضمن دوري كرة اليد.

مفكرة الجولة السادسة
بنغازي الجديدة× النجمة 31 /21
الهلال × المروج 32/ 25
الأهلي طرابلس × الشرطة 30/ 20
الجزيرة × الأولمبي 27 / 24

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