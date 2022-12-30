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اليوم 4 مباريات في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 30 ديسمبر 2022, 01:18 مساء
اليوم 4 مباريات في دوري اليد
لقطة من مواجهة الأهلي بنغازي وضيفه بنغازي الجديدة، في الأسبوع الرابع من دوري اليد، 28 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية، وستقام المباريات دون حضور الجماهير.

يلتقي بقاعة مدينة البيضاء فريق دارنس مع نظيره قاريونس، بينما يحل النجمة ضيفًا بقاعة المرج على فريق المروج، وتستضيف قاعة بنغازي مباراتين، تجمع الأولى فريق بنغازي الجديدة وضيفه الأخضر، ويعقبها مباراة ديربي بنغازي وتجمع القطبين النصر والأهلى بنغازي.

- فوز للأهلي بنغازي وتعادل بين الأولمبي والأهلي طرابلس في دوري اليد
- 4 انتصارات في دوري اليد أمس

استمرار الصحوة
وتسعى أندية بنغازي الجديدة وقاريونس والأهلي بنغازي لاستمرار صحوتهم وحصد الفوز مجددًا، بعد تفوقهم في الجولة السابقة.

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