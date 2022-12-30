اليوم 4 مباريات في دوري اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع أربع مباريات في الدوري الليبي لكرة اليد، ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة الثانية، وستقام المباريات دون حضور الجماهير.

يلتقي بقاعة مدينة البيضاء فريق دارنس مع نظيره قاريونس، بينما يحل النجمة ضيفًا بقاعة المرج على فريق المروج، وتستضيف قاعة بنغازي مباراتين، تجمع الأولى فريق بنغازي الجديدة وضيفه الأخضر، ويعقبها مباراة ديربي بنغازي وتجمع القطبين النصر والأهلى بنغازي.

- فوز للأهلي بنغازي وتعادل بين الأولمبي والأهلي طرابلس في دوري اليد

- 4 انتصارات في دوري اليد أمس