  • Alwasat News
Atwasat

4 انتصارات في دوري اليد أمس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 24 ديسمبر 2022, 12:53 مساء
4 انتصارات في دوري اليد أمس
فريق قاريونس لكرة اليد. (أرشيفية:صفحة النادي بفيسبوك)
alwasat radio

انتهت، أمس الجمعة، أربع مباريات في الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة اليد، بفوز أندية بنغازي الجديدة، والأهلي بنغازي، والهلال وقاريونس.

حقق فريق بنغازي الجديدة الفوز على نظيره دارنس في المباراة التي جمعت بينهما بقاعة مدينة البيضاء، وأدارها الحكمان سالم بن غزي والمهدي الشريف.

- الجزيرة ضيفا على المشعل وتأجيل الأولمبي والأهلي طرابلس في دوري اليد
- فوز الهلال والأخضر في الدوري الليبي لليد

إذ أنهى فريق بنغازي الشوط الأول متقدمًا بفارق هدف عن دارنس بواقع 15/14، واستمرت أفضليته في الشوط الثاني الذي أضاف فيه 23 هدفًا مقابل 13 فقط لدارنس، لتنتهي المباراة بفوز بنغازي الجديدة بنتيجة 38/27.

وجمع اللقاء الثاني فريق المروج وضيفه الأهلي بنغازي، وأدار المباراة الحكمان أحمد غرور ويحيى الزوكي، الذي انتهى شوطها الأول لصالح الأهلي بـ17 هدفًا مقابل ثمانية أهداف للمروج، وفي الشوط الثاني استطاع الأهلي بنغازي إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 37/21.

لقاءان بقاعة بنغازي
احتضنت قاعة بنغازي مواجهتين، انتهت الأولى بفوز الهلال على ضيفه الأخضر، وبإدارة تحكيمية لعمران بلقاسم ورجب هدية، حيث أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا 24/14، قبل أن ينهي المباراة فائزًا بنتيجة 38/22.

وأنهى قاريونس مباراته أمام النصر بفوزه بنتيجة 27/25، بعد أن انتهى الشوط الأول للقاء على وقع التعادل بـ11 هدفًا لكل فريق، في مباراة أدارها الحكمان عصام شتوان ورمضان المنفي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»
الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا

الدبيبة ينفي أي خلاف شخصي مع باشاغا: كل مديريات الأمن تحت إدارة حكومتنا
مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة

مدرب المنتخب الأرجنتيني: آمل أن يشارك ميسي معنا في كأس العالم المقبلة
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أساريا والاتحاد المصراتي
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة التعاون والتحدي
اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»

اليوم ثلاث مباريات في الجولة التاسعة لـ«دورينا»
النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية

النفط يصعد بفضل الانخفاض المتوقع في الصادرات الروسية
مصر: قناة السويس ليست للبيع

مصر: قناة السويس ليست للبيع
صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار

صندوق النقد الدولي يمنح الأردن 343 مليون دولار
إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد

إبقاء النائبة الأوروبية إيفا كايلي رهن الاحتجاز في تهم فساد
العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»

العدد 370: حكومة ثالثة لتجاوز الانسداد.. وإلغاء «التربية الوطنية»
بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف

بوتين: روسيا ستجد مضادا لصواريخ أميركية ستسلمها واشنطن إلى كييف
الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية

الدبيبة يهنئ الليبيين بذكرى الاستقلال ويقرر الأحد عطلة رسمية
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الهلال والنصر في «دورينا»
رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة

رئيس برشلونة: عودة ميسي عملية معقدة
«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)

«تحقيقات»: التاريخ المسروق (الجزء الثاني)
«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية

«صنع في الصين» تثير جدلا بين الولايات المتحدة ومنظمة التجارة العالمية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ليبيا الجامعي» يلتقي الصومال في افتتاح مبارياته بالبطولة العربية لكرة الصالات
«ليبيا الجامعي» يلتقي الصومال في افتتاح مبارياته بالبطولة العربية...
فوز طائرة الجزيرة في الدوري الليبي
فوز طائرة الجزيرة في الدوري الليبي
الصقور ينهي سلسلة التعادلات في الجولة التاسعة بفوزه على شباب الجبل
الصقور ينهي سلسلة التعادلات في الجولة التاسعة بفوزه على شباب ...
اليوم في «دورينا»: المدينة يلتقي الأولمبي والسويحلي ضيفا على أبوسليم
اليوم في «دورينا»: المدينة يلتقي الأولمبي والسويحلي ضيفا على ...
4 انتصارات في دوري اليد أمس
4 انتصارات في دوري اليد أمس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على بطل آسيا في نزال تركيا (صور)
الخوف من القاضية يمنح الملاكم الليبي سعد الفلاح انتصارا على ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2»: التعاون وشباب الجبل...
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي
مواجهات نارية في قرعة دوري أبطال أفريقيا دون ظهور ليبي...
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة القدم الليبي
تأجيل أخير للأسبوع المقبل ينتظر قضية الساعة في اتحاد كرة ......
انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني غريبي أكبر
انتهت عبر قناة الوسط: نزال الليبي سعد الفلاح أمام الإيراني ......
المزيد
طائرة الأفريقي تعبر البشائر في الدوري الليبي
طائرة الأفريقي تعبر البشائر في الدوري الليبي...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV2»: مباراة أبوسليم والسويحلي في ......
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في «دورينا»
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة المدينة والأولمبي في ......
4 انتصارات في دوري اليد أمس
4 انتصارات في دوري اليد أمس...
اليوم في «دورينا»: المدينة يلتقي الأولمبي والسويحلي ضيفا على أبوسليم
اليوم في «دورينا»: المدينة يلتقي الأولمبي والسويحلي ضيفا على......
المزيد