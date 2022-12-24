4 انتصارات في دوري اليد أمس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انتهت، أمس الجمعة، أربع مباريات في الجولة الثالثة من الدوري الليبي لكرة اليد، بفوز أندية بنغازي الجديدة، والأهلي بنغازي، والهلال وقاريونس.

حقق فريق بنغازي الجديدة الفوز على نظيره دارنس في المباراة التي جمعت بينهما بقاعة مدينة البيضاء، وأدارها الحكمان سالم بن غزي والمهدي الشريف.

- الجزيرة ضيفا على المشعل وتأجيل الأولمبي والأهلي طرابلس في دوري اليد

- فوز الهلال والأخضر في الدوري الليبي لليد

إذ أنهى فريق بنغازي الشوط الأول متقدمًا بفارق هدف عن دارنس بواقع 15/14، واستمرت أفضليته في الشوط الثاني الذي أضاف فيه 23 هدفًا مقابل 13 فقط لدارنس، لتنتهي المباراة بفوز بنغازي الجديدة بنتيجة 38/27.

وجمع اللقاء الثاني فريق المروج وضيفه الأهلي بنغازي، وأدار المباراة الحكمان أحمد غرور ويحيى الزوكي، الذي انتهى شوطها الأول لصالح الأهلي بـ17 هدفًا مقابل ثمانية أهداف للمروج، وفي الشوط الثاني استطاع الأهلي بنغازي إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 37/21.

لقاءان بقاعة بنغازي

احتضنت قاعة بنغازي مواجهتين، انتهت الأولى بفوز الهلال على ضيفه الأخضر، وبإدارة تحكيمية لعمران بلقاسم ورجب هدية، حيث أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا 24/14، قبل أن ينهي المباراة فائزًا بنتيجة 38/22.

وأنهى قاريونس مباراته أمام النصر بفوزه بنتيجة 27/25، بعد أن انتهى الشوط الأول للقاء على وقع التعادل بـ11 هدفًا لكل فريق، في مباراة أدارها الحكمان عصام شتوان ورمضان المنفي.