قائد المنتخب المغربي: نسعى لتأكيد أفضليتنا بحصد المركز الثالث

القاهرة - بوابة الوسط

أكد قائد المنتخب المغربي رومان سايس سعي منتخب بلاده لتحقيق المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022، حينما يلاقي منتخب كرواتيا غدًا السبت، على ملعب خليفة الدولي.

وكتب المنتخب المغربي التاريخ بوصوله لنصف نهائي المونديال، لكن حلمه ببلوغ النهائي تحطم على يد المنتخب الفرنسي، الذي أصبح الطرف الثاني للمباراة أمام الأرجنتين، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وعبر قائد المنتخب المغربي عن فخره بما حققه وزملاؤه في هذه النسخة من البطولة، بعد أن كانوا الحصان الأسود لها، وتركوا بصمة استثنائية لمنتخب عربي وأفريقي، مشددًا على سعيه وزملائه لتحقيق المركز الثالث تكليلًا لجهدهم طوال مشوار البطولة.

وقال رومان سايس: «يجب أن نستغل الحالة التي وصلت لها الكرة المغربية، لتطوير المستوى الكروي سواء في كأس العالم أو في مسابقات أخرى مثل البطولات الأفريقية».

وشكر سايس الجمهور المغربي على دعمهم الذي لم يتوقف طوال البطولة، مؤكدًا أن كل شيء يبقى ممكنًا في كرة القدم، وسيسعى هو ورفاقه لإعادة الكؤوس للمغرب.

وأشار رومان إلى أن: «المنتخب المغربي كان مثالياً مع لاعبين قدموا كل ما لديهم وصنعوا قوة ومجداً للكرة المغاربية طوال المشوار المونديالي».