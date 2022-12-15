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المغرب يحتج رسميا على «الظلم التحكيمي» أمام فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 ديسمبر 2022, 09:00 مساء
المغرب يحتج رسميا على «الظلم التحكيمي» أمام فرنسا
لقطة إشهار حكم المباراة البطاقة الصفراء لسفيان بوفال (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، الخميس، تقديم احتجاج رسمي إلى الاتحاد الدولي ضد حكم مباراته أمام فرنسا التي انتهت بهزيمة الفريق العربي (صفر-2) الأربعاء في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: «احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد) بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة (المكسيكي) السيد سيسار أرتورو راموس بالازويلوس»، موضحًا أنه «بعث رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم».

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وأضاف الاتحاد أن «الجامعة استغربت في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار (حكم الفيديو المساعد) لذلك»، متابعا: «تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالانصاف في اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم».

ويرى المنتخب المغربي أن لاعبه سفيان بوفال تعرض لعرقلة داخل المنطقة من قبل المدافع ثيو هرنانديز، وبدلا من احتساب ركلة جزاء منح بطاقة صفراء لمهاجم أنجيه الفرنسي. أما الحالة الثانية فتتعلق بمسك أوريلين تشواميني للاعب الوسط سليم أملاح؛ إثر ركلة ركنية.

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