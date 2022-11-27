مونديال 2022: انتهاء قمة إسبانيا وألمانيا بالتعادل

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت ما صُنّفت الموقعة الأقوى على الإطلاق في دور المجموعات لمونديال قطر بين إسبانيا وألمانيا بالتعادل 1-1، الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، حيث تجنبت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات إحراجًا مبكرًا.

ألمانيا تنجو من الهزيمة الثانية في مونديال قطر

ودخل العملاقان ستاد البيت في الخور في ظروف متناقضة، إذ حققت إسبانيا انتصارًا كاسحًا وتاريخيًا على كوستاريكا 7-صفر، فيما سقطت ألمانيا أمام اليابان 1-2 ما جعلها مهددة بالخروج من الدور الأول للمرة الثانية تواليًا.

لكن الفوز الذي حققته كوستاريكا على اليابان صفر-1، جعل من مواجهة ستاد البيت غير حاسمة لألمانيا، لأن آمالها تبقى معلقة حتى الجولة الأخيرة، حين تلتقي المنتخب الأميركي الشمالي حتى لو كانت خسرت الأحد، وهذا ما لم يحصل.

ألمانيا أدركت التعادل أمام إسبانيا لتنجو من الخسارة الثانية في مونديال قطر، الأحد 27 نوفمبر 2022 (تويتر)

جدول ترتيب المجموعة الخامسة بعد انتهاء لقاء ألمانيا وإسبانيا في مونديال قطر، الأحد 27 نوفمبر 2022 (تويتر)