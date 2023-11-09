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تلوث الهواء يقطع أنفاس الأطفال في نيودلهي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 نوفمبر 2023, 05:23 مساء
تلوث الهواء يقطع أنفاس الأطفال في نيودلهي
أم تساعد طفلها على التنفس عبر قناع بخاخ في قسم الطوارئ في مستشفى تشاتشا نهرو بال تشيكيتسالايا الحكومي في العاصمة الهندية نيودلهي في السابع من نوفمبر 2023. (أ ف ب)أم تساعد طفلها على التنفس عبر قناع بخاخ في قسم الطوارئ في مستشفى تشاتشا نهرو بال تشيكيتسالايا
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بلغ مستوى جسيمات «بي ام 2,5»، تلك الجزيئات الدقيقة المسرطنة التي تخترق الرئتين والدم، في العاصمة الهندية، اليوم الخميس، 390 ميكروغراماً لكل متر مكعب من الهواء، أو 25 ضعف الحد الأقصى للمستوى اليومي الموصى به من منظمة الصحة العالمية.

يضع أيانش تيواري الذي لم يتجاوز شهره الأول، قناعاً بخاخاً على وجهه الصغير، إذ يعاني من صعوبات تنفسية يعزوها الأطباء إلى استنشاق الهواء السام الذي يُلبّد أجواء العاصمة الهندية كل شتاء، وقد أرغمت حالة الطفل أيانش المقلقة والديه على نقله إلى غرفة الطوارئ في مستشفى تشاتشا نهرو بال تشيكيتسالايا الحكومي، بحسب تقرير لوكالة «فرانس برس».

وتقول جولي تيواري، والدة أيانش الذي يسعل بين ذراعيها «هذا الضباب السام موجود في كل مكان»، وقالت الأم البالغة 26 عاما وهي على وشك البكاء«أحاول إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة قدر الإمكان، لكننا نتنفس السم طوال الوقت. أشعر بالعجز الشديد».

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وكحاله تماماً، يواجه جميع الأطفال في غرفة الطوارئ المتواضعة هذه صعوبة في التنفس. ويعاني الكثير منهم من الربو والالتهاب الرئوي، وتتفاقم هذه الظروف مع ارتفاع معدلات تلوث الهواء إلى ذروتها بسبب عمليات الحرق الزراعي والانبعاثات الناجمة عن المصانع والنقل البري في المدينة الكبرى التي يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة.

أمراض الجهاز التنفسي 
وعزت دراسة نشرتها مجلة «ذي لانست» الطبية عام 2020، 1,67 مليون حالة وفاة في العام السابق إلى تلوث الهواء في الهند، بينها ما يقرب من 17 ألفاً و500 حالة في العاصمة، وتقول دوليكا دينغرا، وهي طبيبة أمراض الرئة لدى الأطفال ومديرة المستشفى «هناك ازدحام كبير في غرف الطوارئ لدينا في هذا الوقت»، وتوضح الطبيبة أن الأطفال أكثر عرضة لتلوث الهواء لأن الدماغ والرئتين، من بين الأعضاء الحيوية الأخرى، لم تتطور بشكل كامل لديهم.

وبحسب دراسة نُشرت نتائجها في مجلة «لانغ إنديا» في عام 2021، يعاني ما يقرب من واحد من كل ثلاثة تلاميذ في نيودلهي من الربو وانسداد مجرى الهواء.

إلى ذلك، فإن معدلات التنفس لدى الأطفال أعلى من البالغين، ما يعني أنهم يستنشقون هواءً أكثر سمية، وفق الطبيبة دينغرا.

وتوضح الطبيبة أنهم «لا يستطيعون الجلوس ساكنين، بل يتحركون ويركضون ويزداد معدل تنفسهم في الوقت نفسه، ما يعرضهم أكثر لآثار التلوث»، وتضيف «هذا الموسم صعب للغاية بالنسبة لهم، فهم بالكاد يستطيعون التنفس».

وتقول تشاندني بيغوم والدة الطفل محمد أخلاد، البالغ 11 شهراً، الذي يعاني من التهاب رئوي منذ ثمانية أيام، فيما طفلها الرضيع الشاحب والهزيل يجلس في حضنها «لقد كان طفلاً سعيداً. لكن جلّ ما يفعله منذ أيام هو البكاء والسعال».
وتضيف ربة المنزل التي تعيش في أحد الأحياء الفقيرة في المدينة «لا يمكننا الهروب من هذا السم الموجود في الهواء والذي يصيبنا بالمرض»".

وكجميع الأهالي الذين تزدحم بهم أروقة المستشفى، حيث تُقدّم العلاجات والأدوية مجاناً، لا تستطيع دفع تكاليف العلاج في عيادة خاصة أو شراء جهاز لتنقية الهواء.

وبحسب سيما كابور، طبيبة الأطفال ومديرة المستشفى، فإن المرضى يتدفقون بوتيرة ثابتة منذ انخفاض درجات الحرارة وتراكم الملوثات بالقرب من الأرض، وتقول «تمثّل أمراض الجهاز التنفسي ما بين 30% إلى 40% من إجمالي المرضى» في المستشفى.

وبحسب الطبيبة دينغرا، فإن النصيحة الوحيدة التي يجب تقديمها للأهل هي منع أطفالهم من ممارسة الأنشطة الخارجية قدر الإمكان، وتقول «يمكنكم أن تتخيلوا ماذا يعني الطلب من الوالدين عدم السماح للطفل بالخروج واللعب بسبب هذه البيئة السامة».

وأعلنت حكومة نيودلهي الإغلاق الطارئ للمدارس ووقف مواقع البناء وحظر حركة مركبات الديزل، لكن حرق بقايا الأشجار في الولايات الزراعية المجاورة، والذي يساهم بشكل كبير في تلوث الهواء في نيودلهي، لا يزال مستمراً بلا هوادة. ونددت المحكمة العليا الثلاثاء بـ«القتل الحقيقي لشبابنا».

إذا خرجتُ سيقتلني الهواء، وإذا لم أخرج سيقتلني الفقر
لكن بالنسبة لبائع الخضار امتياز قريشي في المستشفى، هذه المواقف لا تعدو كونها مجرد كلام، حيث يتذكر هذا الرجل الأربعيني الذي يمضي وقته في الشوارع «علينا أن نعيش يوماً بعد يوم في هذا الهواء»"، مضيفاً «إذا خرجتُ سيقتلني الهواء، وإذا لم أخرج سيقتلني الفقر».

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