  • Alwasat News
Atwasat

دراسة: «الصيام المتقطع» آمن وفعال لمرضى السكري من النوع الثاني

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 29 أكتوبر 2023, 01:41 مساء
دراسة: «الصيام المتقطع» آمن وفعال لمرضى السكري من النوع الثاني
صورة تعبيرية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وجدت دراسة، أجراها باحثون من جامعة شيكاغو الأميركية، أن الحمية الغذائية المقيدة بوقت، أو المعروفة بـ«الصيام المتقطع»، يمكن أن تساعد مرضى السكري من النوع الثاني في إنقاص الوزن بشكل فعال وآمن.

ولاحظت الدراسة، التي نُشرت في دورية «JAMA Network Open»، أن المشاركين الذين تناولوا وجباتهم خلال فترة ثماني ساعات يوميا، بين الظهيرة والثامنة مساء، خسروا وزنا أكبر على مدى ستة أشهر مقارنة بأولئك الذين قللوا السعرات الحرارية اليومية 25%، حسب موقع «ميديكال إكسبرس».

كما لاحظت أن كلتا المجموعتين شاهدا انخفاضا في مستوى سكر الدم على المدى الطويل، حسب تحليل مستويات السكر على مدى ثلاثة أشهر.

شارك في الدراسة 75 شخصا، جرى تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، حيث اتبعت المجموعة الأولى قواعد «الصيام المتقطع»، والمجموعة الثانية نظاما غذائيا يقلل السعرات الحرارية، بالإضافة إلى مجموعة ثالثة. وجرى قياس وزن المشاركين ومحيط الخصر ومستويات السكر في الدم والمؤشرات الصحية الأخرى على مدى ستة أشهر.

دراسة تحذر من خطورة استخدام أدوية السكري في إنقاص الوزن
لماذا ينصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة الداكنة لتعزيز صحة القلب؟

الصيام المتقطع أكثر فاعلية
واستنتج الباحثون أن مرضى السكري من النوع الثاني الذين اتبعوا حمية غذائية مقيدة بالوقت، أو «الصيام المتقطع»، كان لديهم وقت أسهل في اتباع النظام مقارنة بأولئك في مجموعة خفض السعرات الحرارية.

ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع جزئيا إلى أن المرضى الذين يعانون مرض السكري يُطلب منهم عموما تقليل السعرات الحرارية من قِبل أطبائهم كخط دفاع أول.

وبينما لم يُطلب من المشاركين في مجموعة الأكل المقيد بالوقت تقليل السعرات الحرارية التي يتناولونها، فقد انتهى بهم الأمر إلى القيام بذلك عن طريق تناول الطعام ضمن نافذة توقيت ثابتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»

الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي الكثيف يشبه آثار «زلزال»
تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة

تشافي: برشلونة لعب جيدا في «الكلاسيكو» لكن النتيجة غير عادلة
الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يفوز على الأنوار بخماسية في أولى مبارياته بـ«دورينا»
إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها دوليا»

إيلون ماسك: «ستارلينك» ستوفر الاتصالات في غزة عبر منظمات الإغاثة «المعترف بها ...
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام

ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»

فوز التعاون على الصداقة.. والتعادل السلبي يحكم «ديربي» الزاوية في «دورينا»
محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»

محاضر تقني: الحرب على غزة ستصبح «أول حرب للذكاء الصناعي»
إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»

إردوغان: تركيا تستعد لإعلان الاحتلال الإسرائيلي «مجرم حرب»
الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية

الأمم المتحدة تحذر من قتل آلاف المدنيين في غزة جراء عملية برية إسرائيلية
بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟

بعد اعتذاره عن موسم الرياض ضجة يثيرها ممثل مصري: هل الفن رفاهية أم رسالة؟
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع وضع الصحة العقلية للطواقم العلاجية في الولايات المتحدة
تراجع وضع الصحة العقلية للطواقم العلاجية في الولايات المتحدة
«فن قتالي صيني» قد يبطئ تقدم مرض «باركنسون»
«فن قتالي صيني» قد يبطئ تقدم مرض «باركنسون»
تلقي بعض لقاحات «كورونا» بالتزامن مع تطعيم الإنفلونزا قد يصيبك بالسكتة الدماغية
تلقي بعض لقاحات «كورونا» بالتزامن مع تطعيم الإنفلونزا قد يصيبك ...
القضاء البريطاني يدين امرأة بالمساعدة بختان فتاة في كينيا
القضاء البريطاني يدين امرأة بالمساعدة بختان فتاة في كينيا
%10 من الفرنسيين البالغين استهلكوا مادة الـ«سي بي دي» عام 2022
%10 من الفرنسيين البالغين استهلكوا مادة الـ«سي بي دي» عام 2022
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين
تناول العنب يوميا يعزز صحة العين...
يعزز صحة القلب والكلى.. تعرف على فوائد عصير الرمان
يعزز صحة القلب والكلى.. تعرف على فوائد عصير الرمان...
«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية
«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس ......
علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة الأورام
علاج تجريبي للسرطان يعيد للجهاز المناعي قدرته على محاربة ......
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%
أداة تعمل بالذكاء الصناعي تكشف سرطان الجلد بدقة 100%...
المزيد
دراسة: «الصيام المتقطع» آمن وفعال لمرضى السكري من النوع الثاني
دراسة: «الصيام المتقطع» آمن وفعال لمرضى السكري من النوع ......
وفاة 122 شخصا بالكوليرا وحمى الضنك في السودان
وفاة 122 شخصا بالكوليرا وحمى الضنك في السودان...
الذكاء الصناعي قد يتوقع سرطان الثدي قبل تشخيصه بعامين
الذكاء الصناعي قد يتوقع سرطان الثدي قبل تشخيصه بعامين...
%10 من الفرنسيين البالغين استهلكوا مادة الـ«سي بي دي» عام 2022
%10 من الفرنسيين البالغين استهلكوا مادة الـ«سي بي دي» عام ......
القضاء البريطاني يدين امرأة بالمساعدة بختان فتاة في كينيا
القضاء البريطاني يدين امرأة بالمساعدة بختان فتاة في كينيا...
المزيد