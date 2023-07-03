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الشوكولاتة الداكنة تعزز صحة القلب وتحمي من الإصابة بالسكري

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 03 يوليو 2023, 12:46 مساء
الشوكولاتة الداكنة تعزز صحة القلب وتحمي من الإصابة بالسكري
مسحوق الكاكاو الخام. (الإنترنت)
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يؤكد خبراء التغذية أهمية الشوكولاتة الداكنة في تعزيز الصحة العامة لأنها تساعد في الحماية من بعض الأمراض المهددة للصحة، وعلى رأسها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا، تقول أخصائية التغذية روهيني باجيكال، إن مادة «فلافانول» من المغذيات النباتية ذات فوائد وقائية للقلب، توجد في عديد الأطعمة ولكنها متوافرة بكثرة في الكاكاو الخام والذي يستخدم في صنع الشوكولاتة الداكنة.

وتضيف: «الكاكاو مصدر ممتاز للمغنسيوم والحديد والنحاس والمنجنيز، ومضادات الأكسدة، وهي مواد تقلل الضرر الذي يصيب الخلايا»، كما نقلت جريدة «إكسبرس» البريطانية.

وتوضح أن تناول مقدار بسيط من مسحوق الكاكاو يوفر للجسم كمية مناسبة من مضادات «فلافانول» مقارنة بتلك التي نحصل عليها من الحمية الغذائية العادية.

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فوائد الشوكولاتة الداكنة
ولهذا، ينصح خبراء التغذية بتناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من خام الكاكاو، خصوصا تلك التي يتراوح نسبة الكاكاو بها بين 70 و90%.

وتوصلت دراسات عدة إلى أن مادة «فلافانول» الموجودة في الكاكاو تعمل على تحسين حساسية الإنسولين في الجسم، وبالتالي الحماية من الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

كما وجدت دراسات أخرى علاقة قوية بين تناول مسحوق الكاكاو الخام وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة والخرف.

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