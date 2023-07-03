أهم أربع فيتامينات للحفاظ على صحة العين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تعتمد الصحة العامة للجسم بشكل كبير على نوعية الأطعمة والحمية الغذائية التي نعتمدها يوميا، وكذلك صحة العين.

ولاحظت عديد الدراسات علاقة وثيقة بين بعض أنواع الحميات الغذائية، خصوصا تلك الغنية بالدهون غير الصحية، وتدهور صحة العين والإصابة ببعض الأمراض مثل الضمور البقعي، كما نقلت جريدة «إكسبرس» البريطانية.

وهنا، أوضحت أخصائية التغذية في مجال الصحة العامة، إيما ديربيشاير، أن أكثر من 2.2 مليار شخص حول العالم يعاني من مشاكل في الرؤية والعين، مضيفة أن منظمة الصحة العالمية تتوقع زيادة في الحاجة إلى رعاية صحية للعين خلال العقود المقبلة، ما يضيف مزيد التحديات على الأنظمة الصحية للدول.

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أهم فيتامينات للحفاظ على صحة العين

وتوضح ديربيشاير أن هناك أربعة فيتامينات ومعادن تعد الأهم للحفاظ على صحة العين، وهي فيتامين سي وفيتامين إي والزنك والنحاس.

وتضيف أن فيتامينات (سي) و(إي) والنحاس تسهم في حماية الخلايا من الإرهاق التأكسدي، فيما يساعد الزنك على الحفاظ على الرؤية العادية. ويعد الإجهاد التأكسدي أحد العوامل التي تسبب تدهورا سريعا في الرؤية.

كما أن هذه الفيتامينات لها خصائص مضادة للأكسدة، ما يضيف عامل حماية إضافي للعين.

ومن الأطعمة الغنية بفيتامين (سي) الفواكه الحمضية والفلفل والفراولة والكرز والطماطم. أما فيتامين (إي) فموجود في أطعمة مثل المكسرات والزيوت النباتية والحبوب والخضروات.

ويمكن الحصول على النحاس من الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم والأسماك والمكسرات. ويمكن الحصول على الزنك من أطعمة مثل اللحوم الحمراء والفول والمكسرات والحبوب الكاملة وغيرها.