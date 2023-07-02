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أستراليا تبدأ العلاج الأول في العالم بـ«الفطر السحري»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 02 يوليو 2023, 10:32 صباحا
أستراليا تبدأ العلاج الأول في العالم بـ«الفطر السحري»
فطر عيش الغراب. (الإنترنت)
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أثار المجتمع الطبي التقليدي في أستراليا الجدل منذ بداية العام الجاري مع موافقة الهيئة التنظيمية على استخدام فطر «عيش الغراب»، أو ما يعرف بـ«الفطر السحري»، في الجلسات العلاجية لبعض الأمراض العصبية المزمنة.

ويخص القرار استخدام مادة «سيلوسيبين» المستخرجة من الفطر السحري أو فطر عيش الغراب في علاج الاكتئاب الحاد المقاوم للعلاج. كما يسمح باستخدام عقار «إم دي إم إيه» على شكل أقراص، المعروف بـ«إكستاسي»، في علاج اضطراب ما بعد الصدمة.

دخل القرار حيز التنفيذ، أمس السبت، مما يجعل أستراليا أول دولة في العالم تستخدم تلك المادة المستخرجة من الفطر علاجا على مستوى وطني، حسبما نقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

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استخدام «الفطر السحري» في العلاج لحظة تاريخية
على الرغم من القيود المفروضة على الوصول إلى العقار، بالإضافة إلى تكلفته المرتفعة، يحتفي خبراء بالقرار بوصفه لحظة تاريخية، بينما دعت المنظمات الصحية الرئيسية إلى الحذر في استخدامه.

لكن القرار يشترط أن يكون استخدام «الفطر السحري» الملاذ الأخير، بعد فشل جميع وسائل العلاج الأخرى المتاحة. وقد تصل تكلفة هذا العلاج المثير للجدل إلى 30 ألف دولار.

وسبق أن رفضت السلطات الأسترالية طلبا تقدمت به مؤسسة «مايند ميديسن أستراليا» الخيرية، لاستخدام هذا العقار في علاج الأمراض النفسية، مبررة ذلك بعدم وجود أدلة تؤكد كفاءته العلاجية.

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