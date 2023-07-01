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3 فوائد لعصير الجزر.. تعرف عليها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 01 يوليو 2023, 02:59 مساء
3 فوائد لعصير الجزر.. تعرف عليها
عصير الجزر. (الإنترنت)
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ينصح خبراء التغذية بالمواظبة على تناول عصير الجزر، لما له من تأثير إيجابي على صحة الأمعاء والقلب. كما أنه يساعد في الحفاظ على الوزن.

عصير الجزر غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ولهذا يدعم صحة العين والبشرة والشعر ووظائف هرمونات الجسم، حسب موقع «مايند بودي غرين».

ويحتوي الكوب الواحد من عصير الجزر على 96 سعرا حراريا، وهو خال تماما من الدهون، ويحتوي على 22 جراما من الكربوهيدرات الصحية، وجرامين من الألياف، ويمثّل الماء 88% منه.

كما أنه مصدر غني لفيتامينات «سي وكيه وبي6»، ولهذا هو من الأغذية الرئيسية التي تحافظ على صحة العين. كما أنه مصدر ممتاز لمادة «بيتا كاروتين».

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ومن فوائد الجزر أيضا حفاظه على وظائف الهرمونات بالجسم، خصوصا خلال فترة الحمل، وذلك لأنه مصدر غني بفيتامين إيه، ويدعم تطور هرمونات النمو المختلفة. كما أنه يحتوي على حمض الفوليك، وهو عنصر غذائي مهم خلال فترة الحمل، حيث يدعم نمو الجنين، ويمنع ظهور العيوب الخلقية.

كما يدعم الجزر صحة العين من خلال مادة «بيتا كاروتين»، إذ وجد العلماء أن تلك الماء يمكنها تقليل مخاطر الإصابة بالتنكس البقعي. كما أن فيتامين إيه يعمل على حماية سطح العين ويحسن الرؤية الليلية.

عطفا على ذلك، يساعد عصير الجزر في تحسين عمل الرئة بفضل محتواه من فيتامين إيه ومضادات الأكسدة التي تحمي الرئتين من الإجهاد التأكسدي والضرر. وقد وجدت دراسة، شملت 21 ألف مشارك، أن أولئك الذين يتناولون كمية أعلى من فيتاميني إيه وسي و«بيتا كاروتين» يتمتعون بصحة رئوية أفضل من غيرهم.

ويمكن إضافة عصير الجزر إلى كثير من الوصفات، من الشوربة إلى الصلصات المختلفة، والسلطة. كما يمكن إضافته مع الدجاج واللحم.

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