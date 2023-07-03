الشاي والليمون للحد من تعرق اليدين والقدمين

القاهرة - بوابة الوسط

التعرق عملية طبيعية تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، لكن التعرق المفرط، خاصة في اليدين والقدمين هو حالة مزعجة وتسبب كثير من الحرج.

فرط التعرق هو حالة طبية تعرف بإصدار الجسم لكمية عرق أكثر من الطبيعي تتجاوز احتياجات تنظيم درجة حرارة الجسم الطبيعية. عادة ما تظهر مشكلة التعرق في مناطق معينة مثل راحة اليد أو باطن القدمين أو الإبطين أو حتى الوجه وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

كيفية منع تعرق اليدين والقدمين؟

حافظي على نظافة اليدين والقدمين:

- اغسلي يديك وقدميك بانتظام بالماء والصابون المعتدل للحفاظ على النظافة وتقليل الرائحة.

استخدمي مضادات التعرق:

- ضعي مضادات التعرق المصممة خصيصا لليدين والقدمين. تحتوي هذه المنتجات على كلوريد الألومنيوم الذي يساعد في تقليل التعرق.

ارتداء أحذية تسمح بمرور الهواء:

- اختاري أحذية مصنوعة من مواد طبيعية مثل الجلد أو القماش، لأنها تسمح بدوران الهواء وتقلل من تراكم الرطوبة.

الجوارب الماصة للرطوبة:

- ارتدي جوارب مصنوعة من مواد ماصة للرطوبة مثل القطن أو الكتان، والتي يمكن أن تساعد في امتصاص العرق الزائد والحفاظ على قدميكِ جافة.

استخدام بودرة التلك:

- ضعي بودرة التلك أو نشا الذرة على يديكِ وقدميكِ لامتصاص الرطوبة ومنع التعرق المفرط.

الوردي عنوان الأناقة لتصميمات «Ralph Lauren»

وصفات طبيعية للحد من التعرق:

حمام الشاي الأسود

- يمكن أن يساعد نقع يديكِ أو قدميكِ في الشاي الأسود لمدة 20-30 دقيقة يوميا في تقليل التعرق بسبب وجود مادة العفص التي لها تأثير قابض.

خل التفاح

- يستخدم خل التفاح كمضاد للميكروبات يمكن أن يساعد في الحفاظ على نظافة جسمك ومنع التعرق أو الرائحة. يمكن أن يساعد نقع يديكِ أو قدميكِ في مزيج من خل التفاح والماء لمدة 15-20 دقيقة يوميا في موازنة درجة حموضة الجلد وتقليل التعرق.

صودا الخبز

- صودا الخبز معروفة بخصائصها الطبيعية في التجفيف، والتي يمكن أن تساعد في تقليل إفراز العرق والحفاظ على جفاف اليدين والقدمين. كما أن صودا الخبز تساعد في موازنة مستويات الأس الهيدروجيني وتقليل التعرق. حضري عجينة عن طريق خلط صودا الخبز بالماء وضعيها على يديكِ وقدميكِ. اتركي المنتج لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفه.