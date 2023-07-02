الوردي عنوان الأناقة لتصميمات «Ralph Lauren»

القاهرة - بوابة الوسط

قدم «رالف لورين» مجموعة «ريزورت 2024» بتشكيلة ساحرة يتغلب عليها اللون الوردي الفاتح الجميل والرقيق، ثم تدريجيا تتحول المجموعة إلى اللون الوردي الكشمير، حتى تصل إلى الكريمي العاجي، وظلال الباستيل الناعمة.

إليسا بتوقيع «Roberto Cavalli» في لبنان

تتميز مجموعة «Ralph Lauren» (ريزورت 2024) ببساطتها ومظهرها الأنيق، وفقا لموقع «جمالك».

خياطة كلاسيكية أنيقة

قدم المصمم مجموعة مميزة، مع تركيزه على الخياطة الكلاسيكية الأميركية بالكامل، وافتتح كتيب الإطلالات ببدلة ذات بنطلون مزدوج الصدر الوردي، مع كنزة بياقة مستديرة متناسقة، وكان هناك معطف بقصة رجولية مع طية صدر متدلية مبالغ فيها بالظل الناعم نفسه، في مزيج غير متوقع لكنه ساحر، كما هو الحال مع السترة المصنوعة من التويد التي قدمها مع تنورة قصيرة مزينة بالريش.

ويتوازن الطابع الرياضي للمجموعة من خلال التركيز على العمل الحرفي، وهو موضوع متكرر في أسلوب رالف لورين الأخير.

بالنسبة للأقمشة، جرى استخدام أنواع مختلفة من الأقمشة، وتتميز المجموعة بالمعاطف والفساتين والسراويل بأشكالها الأنيقة.

شاهدي معنا بعض التصميمات، واستوحي منها إطلالتك.

تتميز مجموعة «Ralph Lauren» «ريزورت 2024» ببساطتها (الإنترنت)

تتميز مجموعة «Ralph Lauren» «ريزورت 2024» ببساطتها (الإنترنت)