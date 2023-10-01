«كوفيد 19» يرتبط بارتفاع حالات الإصابة بتسمم الدم

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

ربط باحثون في جامعة ماساتشوستس الأميركية بين الإصابة بفيروس «كوفيد 19» وارتفاع حالات الإصابة بمرض تسمم الدم، أو «الإنتان»، وهو حالة مرضية مهددة للحياة بسبب تدمير الجسم أنسجته، وعدم قيام الأعضاء بوظائفها بصورة سليمة وطبيعية.

ووجدت الباحثون أن الإصابة بـ«كوفيد 19» مرتبطة بحالة واحدة من كل ست حالات إصابة بتسمم الدم جرى رصدها في خمسة مستشفيات بمدينة بوسطن الأميركية خلال فترة الجائحة منذ العام 2021.

بينما قال باحثون من مستشفى بريجهام إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أنه يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية إعادة التفكير في كيفية علاج «الإنتان». وأوضحوا أن استخدام البيانات الصحية الإلكترونية يوفر أيضا إطارا لمراقبة تطور المرض في المستقبل، كما نقلت وكالة «يو بي آي».

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عدوى «كوفيد 19» تسبب استجابة مناعية غير منظمة

وقالت مؤلفة الدراسة المتخصصة في أمراض الرئة وطب الرعاية الحرجة، الدكتورة كلير شابيل: «معظم الناس، بما في ذلك المهنيون الطبيون، يربطون الإنتان بالعدوى البكتيرية. ينعكس هذا في إرشادات العلاج، وتدابير الجودة التي تتطلب مضادات حيوية فورية للمرضى الذين يشتبه في إصابتهم بالإنتان».

وأضافت: «العدوى الفيروسية، بما في ذلك فيروس كوفيد 19، يمكن أن تؤدي إلى الاستجابة المناعية غير المنظمة نفسها التي تؤدي إلى خلل وظيفي في الأعضاء كما هو الحال في الإنتان الجرثومي».

واستخدم الباحثون سجلات صحية تغطي الفترة بين مارس العام 2020 حتى نوفمبر العام 2022 لـ430 ألف حالة مصابة في خمسة مستشفيات عامة بمدينة بوسطن الأميركية، لتتبع حالات الإصابة بـ«الإنتان» المرتبطة بالإصابة بـ«كوفيد 19».

ووجد الباحثون أنه من بين 5.4% دخلوا المستشفى بسبب الإصابة بـ«كوفيد 19»، هناك 28.2% حالة إصابة بمرض الإنتان نتيجة العدوى الفيروسية.

وأظهرت الدراسة أن معدل الوفيات للمرضى المصابين بـ«كوفيد 19» و«الإنتان» كان مرتفعا في البداية، إذ بلغ نحو 33% في الأشهر الثلاثة الأولى من الجائحة. وبمرور الوقت، انخفض هذا المعدل، وأصبح مشابها لمعدل الوفيات بسبب الإنتان الجرثومي، الذي يبلغ نحو 14.5%.