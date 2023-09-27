اليابان تمنح الموافقة لأول علاج للزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

منحت وزارة الصحة اليابانية موافقتها على أول علاج لمرض الزهايمر، جرى تطويره بشكل مشترك من قبل شركات أدوية أميركية ويابانية، وهو أول علاج للمرض في بلد يعاني بالفعل من ارتفاع متوسط أعمار سكانه.

وتأتي الموافقة على علاج «ليكمبي»، الذي طورته شركة «إيساي» اليابانية للأدوية، وشركة «بيوجين» الأميركية للتكنولوجيا الحيوية، في اليابان بعد شهرين من اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية، حسب وكالة «أسوشيتد برس».

وعلاج «ليكمبي» مخصص للمرضى في المراحل الأولية من مرض الخرف والمراحل المبكرة من الزهايمر، وهو أول علاج أثبت فعاليته في إبطاء التدهور المعرفي المصاحب للمرض.

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حقبة جديدة في علاج الزهايمر

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا موافقة بلاده على استخدام العقار، واصفا إياه بـ«الاختراق»، وقال إن «علاج الخرف دخل الآن حقبة جديدة».

وتعهد رئيس الوزراء بزيادة الدعم المقدم إلى العدد المتزايد من مرضى الخرف والزهايمر وعائلاتهم، مع إطلاق نقاش هذا الأسبوع لبحث التدابير اللازمة لخلق مجتمع صديق لمرضى الخرف.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، من المتوقع زيادة أعداد مرضى الخرف في اليابان، لمن هم أكبر من 65 عاما، إلى سبعة ملايين مريض بحلول العام 2025 من ستة ملايين مسجلة في الوقت الراهن.

ومع ذلك، لا يعمل هذا الدواء مع الجميع، كما هو الحال مع أدوية الزهايمر الأخرى التي تستهدف اللويحات في الدماغ، ويمكن أن يسبب آثارا جانبية خطيرة مثل تورم الدماغ والنزيف في حالات نادرة.