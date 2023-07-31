  • Alwasat News
Atwasat

لقاح تجريبي جديد يفتح الباب أمام علاج الزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الإثنين 31 يوليو 2023, 01:22 مساء
لقاح تجريبي جديد يفتح الباب أمام علاج الزهايمر
أشعة سينية لمخ شخص مصاب بالزهايمر. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

طور فريق علماء ياباني لقاح تجريبي جديد لعلاج مرض الزهايمر، ووقف التدهور المعرفي والسلوكي المصاحب للمرض، مما يفتح نافذة أمل جديدة أمام وقف تطور المرض.

ووجدت دراسة أُجريت على الفئران أن اللقاح الجديد ساهم في التخلص من الترسبات الضارة بالمخ، أحد مسببات الإصابة بالزهايمر، ومنعت كذلك التغيرات السلوكية التي تصيب المرضى، كما ذكرت جريدة «ديلي ميل» البريطانية.

وقد يساهم هذا اللقاح في وقف تطور المرض قبل وصوله مراحل متقدمة يصعب معها العلاج. ويصيب الزهايمر ستة ملايين أميركي سنوياً.

قال الدكتور شيه - لون هسياو، باحث القلب والأوعية الدموية في جامعة جونتندو اليابانية: «إذا ثبت اللقاح فاعليته في البشر، سيكون ذلك خطوة كبيرة نحو تأخير تطور المرض أو حتى الوقاية منه».

دراسة تكشف العلاقة بين الاكتئاب والإصابة بالخرف
«الدواء والغذاء» الأميركية تمنح الموافقة لأول علاج لـ«ألزهايمر»

وتعتمد الدراسة اليابانية على اختبار اللقاح في فئران تحمل نسخ محورة من بروتين «أميلويد» في جيناتها. وتعتبر لويحات «أميلويد» سمة مميزة لمرض الزهايمر، ويعتقد أنها تسرع من موت خلايا المخ.

وخلال التجربة، حصلت بعض الفئران على اللقاح الجديد، فيما حصلت مجموعة أخرى على علاج وهمي. واللقاح مصمم لاستهداف لوحيات «أميلويد» في الخلايا المتضررة في الغشاء الخارجي للمخ.

ومن خلال تحديد مواقع تلك اللويحات بدقة في الخلية، يمكن للعلماء استهداف مسببات مرض الزهايمر، ووقف التدهور المعرفي المصاحب.

ومع استخدامه في الفئران، قام اللقاح بتدريب جهاز المناعة بشكل فعال على التعرف على اللويحات الضارة على سطح الخلايا التالفة باعتباره عنصراً أجنبيًا ضارًا، مما يمكن جهاز المناعة من القضاء عليها.

وساهم اللقاح بشكل فعّال في القضاء على البروتين الضار ولويحات الأميلويد المتسببة في تلف خلايا المخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العثور على جثتين في بكين جراء الأمطار الغزيرة (فيديو)

العثور على جثتين في بكين جراء الأمطار الغزيرة (فيديو)
(فيديو) السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين

(فيديو) السلطات الصينية تصدر أعلى مستوى إنذار من فيضانات في بكين
بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي

بغداد بونجاح مهاجم السد يعتذر لمشجعي الهلال السعودي
السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية

السد القطري يباغت الهلال السعودي ويتغلب عليه 3-2 بالبطولة العربية
دول غرب أفريقيا تفرض حصارا اقتصاديا على النيجر وتنذر الانقلابيين

دول غرب أفريقيا تفرض حصارا اقتصاديا على النيجر وتنذر الانقلابيين
تعادل الشرطة العراقي مع الترجي التونسي سلبيًا بالبطولة العربية

تعادل الشرطة العراقي مع الترجي التونسي سلبيًا بالبطولة العربية
بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة

بيت إسكندر يعلن الفائزين بجائزته في نسختها الرابعة
ماكس فيرستابن يفوز بالسباق الثامن على التوالي في فورمولا 1

ماكس فيرستابن يفوز بالسباق الثامن على التوالي في فورمولا 1
نيوكاسل يعلن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي

نيوكاسل يعلن انتقال آلان سانت ماكسيمين إلى الأهلي السعودي
طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)

طوارق الصحراء الجزائرية يحتفلون بمهرجان السبيبة التقليدي (فيديو)
زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية

زيلينسكي: الحرب تصل روسيا ومراكزها الرمزية
ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار الهلال

ليفربول يظهر على «رادار» مبابي بـ«الإعارة» وسط ترقب لموقف ريال مدريد وانتظار ...
شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)

شاهد.. سيطرة ليبية على بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه قبل الختام بساعات (صور)
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين

بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟

«نسخة إلى الرأي العام»: القبيلة: وعاء إجتماعي أم درع حقوقي يواجه الدولة؟
شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا (صور)

شاهد.. برشلونة يُسقط ريال مدريد بثلاثية نظيفة في الـ«كلاسيكو» الودي بأميركا ...
كاريكاتير خيري - آثار!

كاريكاتير خيري - آثار!
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
علاج جيني قيد التجربة يساعد طفلا في استعادة بصره
علاج جيني قيد التجربة يساعد طفلا في استعادة بصره
دراسة تكشف دور أحماض «أوميغا 3» في الحفاظ على صحة الرئتين
دراسة تكشف دور أحماض «أوميغا 3» في الحفاظ على صحة الرئتين
عادة يومية تدمر الكلى.. تجنبها
عادة يومية تدمر الكلى.. تجنبها
دراسة تكشف: الألبان النباتية غير مغذية مقارنة بحليب الأبقار
دراسة تكشف: الألبان النباتية غير مغذية مقارنة بحليب الأبقار
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب ......
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة...
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل...
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان...
للمرة الأولى.. السماح ببيع حبوب منع الحمل دون وصفة طبية بأميركا
للمرة الأولى.. السماح ببيع حبوب منع الحمل دون وصفة طبية ......
المزيد
لقاح تجريبي جديد يفتح الباب أمام علاج الزهايمر
لقاح تجريبي جديد يفتح الباب أمام علاج الزهايمر...
دراسة تكشف العلاقة بين الاكتئاب والإصابة بالخرف
دراسة تكشف العلاقة بين الاكتئاب والإصابة بالخرف...
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين
بالفيديو: رقصة شارع رياضية تخفف صدمة الشيخوخة في الصين...
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر ......
دراسة تكشف: الألبان النباتية غير مغذية مقارنة بحليب الأبقار
دراسة تكشف: الألبان النباتية غير مغذية مقارنة بحليب الأبقار...
المزيد