دراسة تكشف العلاقة بين الاكتئاب والإصابة بالخرف

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب في سن مبكرة أكثر عرضة للإصابة بتدهور معرفي وتدهور بالذاكرة، وهي العوامل الأبرز المؤدية للإصابة بالخرف.

ولاحظت الدراسة، المنشورة في دورية (JAMA Neurology)، العلاقة بين الاكتئاب والإصابة بالخرف لدى الشباب صغار السن والبالغين في منتصف العمر، مشيرة إلى زيادة الخطر لدى الرجال مقارنة بالنساء.

والدراسة، وهي تعاون بين الباحثين في كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا وجامعة آرهوس الدنماركية، شملت 1.4 مليون دنماركي على مدار أربعة عقود كاملة، كما نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية.

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الاكتئاب في سن مبكر يرفع مخاطر الإصابة بالخرف

وبشكل عام، توصلت الدراسة إلى أن هؤلاء المصابين بالاكتئاب في سن مبكر كانوا عرضة للإصابة بالخرف عند التقدم في السن بـ2.41 مرة مقارنة بغيرهم.

ويوضح الفريق البحثي أن العلاقة بين الأمرين قائمة، بغض النظر عن السن حيث جرى تشخيص إصابة الشخص بالاكتئاب. كما تتزايد احتمالات الإصابة لهؤلاء الذين تلقوا علاجاً بالمستشفى لمرض الاكتئاب.

ويمكن أن يخلق الاكتئاب حالة من الالتهابات المزمنة في المخ، مما يؤثر على المكونات الكيميائية به، وهو ما يثير مشاكل فقدان الذاكرة والتدهور المعرفي مع التقدم في العمر.

ويؤثر مرض الاكتئاب بشكل مدمر على حياة الشخص، ويمكن أن يمنعه من التعامل مع المحيطين به أو أداء أنشطته اليومية، كما يمنعه من الحفاظ على العلاقات. وفي الحالات المتقدمة، يثير الاكتئاب أفكاراً انتحارية لدى المصابين.