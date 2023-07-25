  • Alwasat News
Atwasat

دراسة تكشف دور أحماض «أوميغا 3» في الحفاظ على صحة الرئتين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 25 يوليو 2023, 01:21 مساء
دراسة تكشف دور أحماض «أوميغا 3» في الحفاظ على صحة الرئتين
حبوب «أوميغا 3». (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وجدت دراسة أميركية موسعة أن أحماض «أوميغا 3» الدهنية الصحية، التي توجد في الأسماك وزيوت الأسماك، تلعب دورا واعدا في الحفاظ على صحة الرئتين.

وتقدم الدراسة أقوى دليل حتى الآن على هذا الارتباط، مؤكدة أهمية تضمين أحماض «أوميغا 3» الدهنية في النظام الغذائي. وقد نُشرت نتائج الدراسة في المجلة الأميركية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة، حسب موقع «ميديكال إكسبرس».

وقالت مديرة قسم علوم التغذية في جامعة كورنيل بإيثاكا في ولاية نيويورك، باتريشيا كاسانو: «نحن نعرف الكثير عن دور النظام الغذائي في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دور النظام الغذائي في أمراض الرئة المزمنة غير مدروس إلى حد ما».

وأوضحت: «تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعد جزءا من نظام غذائي صحي، قد تكون مهمة لصحة الرئة أيضا».

علاج جيني قيد التجربة يساعد طفلا في استعادة بصره
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان

النسب المرتفعة من «أوميغا 3» في الجسم ترتبط بصحة رئتين أفضل
لمعرفة المزيد، طور الباحثون في جامعة كورنيل دراسة من جزءين، لدراسة العلاقة بين مستويات الأحماض الدهنية «أوميغا 3» في الدم ووظيفة الرئة بمرور الوقت.

في الجزء الأول، أجرى الباحثون دراسة رصدية طولية، شملت 15 ألف أميركيا، ومجموعة كبيرة من الدراسات الممولة من المعاهد الوطنية للصحة تركز على محددات المخاطر الشخصية للإصابة بأمراض الرئة المزمنة.

كان المشاركون الذين خضعوا للدراسة يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، ولم يكن لدى الغالبية أي دليل على وجود مرض رئوي مزمن. وتألف المشاركون من مجموعة متنوعة عرقيا من البالغين، بمتوسط أعمار 56 عاما، 55% منهم من الإناث. وتابع الباحثون المشاركين على مدى سبعة أعوام في المتوسط، وحتى 20 عاما.

ووجدت الدراسة أن المستويات الأعلى من أحماض «أوميغا 3» الدهنية في الجسم ترتبط بانخفاض معدل تدهور وظائف الرئة. كما لاحظ الباحثون ارتباطا قويا بين صحة الرئة وحمض الدوكوساهيكسانويك، وهو حمض دهني من عائلة «أوميغا 3» يوجد بمستويات عالية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين.

في الجزء الثاني من الدراسة، حلل الباحثون البيانات الجينية من دراسة كبيرة للمرضى الأوروبيين (أكثر من 500 ألف مشارك) من البنك الحيوي ببريطانيا، ودرسوا بعض العلامات الجينية في الدم كمقياس غير مباشر، أو وكيل، لمستويات أحماض «أوميغا 3»، لمعرفة مدى ارتباطها بصحة الرئة.

وقد أظهرت النتائج أن المستويات الأعلى من أحماض «أوميغا 3» الدهنية ارتبطت بوظيفة رئة أفضل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة

كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان

كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال

سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد

قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد
انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)
كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية

ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية
كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم

كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان

التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع

«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي
جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
يقترب من مستويات قياسية.. «الصحة العالمية» تحذر من تفشي حمى الضنك
يقترب من مستويات قياسية.. «الصحة العالمية» تحذر من تفشي حمى الضنك
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب السرطان
تحذير دولي: مكون مهم في صناعة المشروبات الغازية قد يسبب ......
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها
أفضل مصادر البروتين النباتي.. تعرف عليها...
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل
منها الكرز.. أطعمة طبيعية للحفاظ على صحة المفاصل...
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد
من دون «دايت» أو رياضة.. حيلة سريعة لإنقاص الوزن الزائد...
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة
نصائح أطباء القلب لتفادي الأزمات القلبية المفاجئة...
المزيد
دراسة تكشف دور أحماض «أوميغا 3» في الحفاظ على صحة الرئتين
دراسة تكشف دور أحماض «أوميغا 3» في الحفاظ على صحة الرئتين...
علاج جيني قيد التجربة يساعد طفلا في استعادة بصره
علاج جيني قيد التجربة يساعد طفلا في استعادة بصره...
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان...
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال «مسرطنة»
تغريم «جونسون آند جونسون» 18 مليون دولار في قضية بودرة أطفال......
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»...
المزيد