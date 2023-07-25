دراسة تكشف دور أحماض «أوميغا 3» في الحفاظ على صحة الرئتين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

وجدت دراسة أميركية موسعة أن أحماض «أوميغا 3» الدهنية الصحية، التي توجد في الأسماك وزيوت الأسماك، تلعب دورا واعدا في الحفاظ على صحة الرئتين.

وتقدم الدراسة أقوى دليل حتى الآن على هذا الارتباط، مؤكدة أهمية تضمين أحماض «أوميغا 3» الدهنية في النظام الغذائي. وقد نُشرت نتائج الدراسة في المجلة الأميركية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة، حسب موقع «ميديكال إكسبرس».

وقالت مديرة قسم علوم التغذية في جامعة كورنيل بإيثاكا في ولاية نيويورك، باتريشيا كاسانو: «نحن نعرف الكثير عن دور النظام الغذائي في السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لكن دور النظام الغذائي في أمراض الرئة المزمنة غير مدروس إلى حد ما».

وأوضحت: «تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعد جزءا من نظام غذائي صحي، قد تكون مهمة لصحة الرئة أيضا».

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النسب المرتفعة من «أوميغا 3» في الجسم ترتبط بصحة رئتين أفضل

لمعرفة المزيد، طور الباحثون في جامعة كورنيل دراسة من جزءين، لدراسة العلاقة بين مستويات الأحماض الدهنية «أوميغا 3» في الدم ووظيفة الرئة بمرور الوقت.

في الجزء الأول، أجرى الباحثون دراسة رصدية طولية، شملت 15 ألف أميركيا، ومجموعة كبيرة من الدراسات الممولة من المعاهد الوطنية للصحة تركز على محددات المخاطر الشخصية للإصابة بأمراض الرئة المزمنة.

كان المشاركون الذين خضعوا للدراسة يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام، ولم يكن لدى الغالبية أي دليل على وجود مرض رئوي مزمن. وتألف المشاركون من مجموعة متنوعة عرقيا من البالغين، بمتوسط أعمار 56 عاما، 55% منهم من الإناث. وتابع الباحثون المشاركين على مدى سبعة أعوام في المتوسط، وحتى 20 عاما.

ووجدت الدراسة أن المستويات الأعلى من أحماض «أوميغا 3» الدهنية في الجسم ترتبط بانخفاض معدل تدهور وظائف الرئة. كما لاحظ الباحثون ارتباطا قويا بين صحة الرئة وحمض الدوكوساهيكسانويك، وهو حمض دهني من عائلة «أوميغا 3» يوجد بمستويات عالية في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين.

في الجزء الثاني من الدراسة، حلل الباحثون البيانات الجينية من دراسة كبيرة للمرضى الأوروبيين (أكثر من 500 ألف مشارك) من البنك الحيوي ببريطانيا، ودرسوا بعض العلامات الجينية في الدم كمقياس غير مباشر، أو وكيل، لمستويات أحماض «أوميغا 3»، لمعرفة مدى ارتباطها بصحة الرئة.

وقد أظهرت النتائج أن المستويات الأعلى من أحماض «أوميغا 3» الدهنية ارتبطت بوظيفة رئة أفضل.