التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تختلف أعراض الإصابة بالأورام السرطانية، وكلما جرى اكتشاف المرض في مراحله المبكرة، كلما كانت فرص العلاج والشفاء أكبر.

ومع ذلك، هناك بعض العلامات المرتبطة بالإصابة بأنواع معينة من الأورام السرطانية قد يغفل عنها الكثيرون، منها زيادة التعرق خصوصا خلال الليل، كما نقلت جريدة «إكسبرس» البريطانية.

ويقول طبيب الأورام عباس كناني، إن التعرق الشديد، خصوصا أثناء الليل، علامة شائعة على الإصابة بالسرطان، خصوصا أورام العدد الليمفاوية، مضيفاً أن بعض أنواع الأورام تسبب تعرقاً أكبر من غيرها.

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وتابع أن العدوى أحد الأسباب الأكثر شيوعاً للتعرق لدى المصابين بالسرطان، إذ يثير السرطان استجابة من الجهاز المناعي في الجسم تؤدي إلى إطلاق مواد مسببة للالتهاب تؤثر على تنظيم درجة حرارة الجسم.

وأضاف: «يمكن أن يحدث ارتفاع في درجة الحرارة مع العدوى ويتعرق الجسم في محاولة لتقليلها.. التغير في مستوى هرمونات الجسم يمكن أن يسبب أيضا التعرق الشديد.. قد يتغير مستوى الهرمونات بسبب الإصابة بالسرطان».