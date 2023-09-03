تجربة أميركية: استخدام علاج الأرق يقلل احتمالات الإصابة بألزهايمر

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

لا تزال الكثير من جوانب الإصابة بمرض ألزهايمر غامضة بالنسبة إلى الباحثين، ولكن العلاقة بين قلة النوم وتفاقم الإصابة به من أبرز الروابط التي يحاول الباحثون استكشافها.

ووجد الباحثون من جامعة واشنطن الأميركية، في دراسة منشورة بداية العام، أن استخدام الحبوب المساعدة على النوم قد يقلل من تراكم كتل سامة من البروتينات المسببة للإصابة بمرض ألزهايمر، كما نقل موقع «ساينس ألرت».

ولاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا عقار «سوفوريكسانت»، وهو علاج شائع للأرق، ليلتين شهدوا انخفاضا طفيفا في اثنين من البروتينات: «أميلويد بيتا» و«تاو»، اللتين تتراكمان في مرضي ألزهايمر.

وربطت دراسات سابقة بين اضطراب النوم والتدهور المعرفي وفقدان الذاكرة، وهي العلامات التي تسبق الإصابة بألزهايمر، حيث تصل مستويات «أميلويد بيتا» غير الطبيعية إلى ذروتها تقريبا، وتشكل كتلا تسمى «لويحات»، تسد خلايا الدماغ.

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تحسن أنماط النوم يقي من ألزهايمر

يعتقد الباحثون أن تحسن أنماط النوم يمكن أن يكون وسيلة للوقاية من الإصابة بألزهايمر من خلال السماح للدماغ بالتخلص من البروتينات المتبقية والنفايات الأخرى خلال اليوم.

شملت الدراسة 38 شخصا بالغا، تتراوح أعمارهم بين 45 – 65 عاما، ولم تظهر عليهم أن أعراض من التدهور المعرفي، ولا يعانون أي مشاكل في النوم. تناولت مجموعة من المشتركين جرعتين من عقار « سوفوريكسانت»، بينما تناولت المجموعة الثانية عقارا وهميا، وذلك بعد تحليل عينة من سائل النخاع الشوكي لهم.

واستمر الباحثون في جمع العينات كل ساعتين على مدى 36 ساعة في أثناء نوم المشاركين وخلال النهار والليل التاليين، لقياس مدى تغير مستويات البروتين.

لم يلحظ الباحثون اختلافا في أنماط النوم بين المجموعتين، ومع ذلك انخفضت تركيزات بروتين «أميلويد بيتا» بنسب تتراوح بين 10 و20% لدى المجموعة التي تناولت عقار «سوفوريكسانت»، مقارنة مع الدواء الوهمي.

واستنتجت التجربة أن تناول جرعة أعلى من «سوفوريكسانت» أدى إلى خفض مستويات «أميلويد تاو» مفرط الفسفرة موقتا، وهو ما شكّل معدلا من بروتين «تاو» المرتبط بتكوين تشابكات «تاو» وموت الخلايا.