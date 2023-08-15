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دراسة تكشف العلاقة بين الزيوت العطرية وتحسن المهارات اللفظية لدى كبار السن

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 12:09 مساء
دراسة تكشف العلاقة بين الزيوت العطرية وتحسن المهارات اللفظية لدى كبار السن
بخاخ معطر. (أرشيفية: الإنترنت)
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وجدت دراسة أميركية علاقة بين استخدام الزيوت العطرية ليلا وتحسن المهارات اللفظية والمهارات المرتبطة بالذاكرة لدى كبار السن.

وقد بحث فريق الدراسة من جامعة كاليفورنيا الأميركية ما إذا كان استخدام الزيوت العطرية، مثل زيت اللافندر أو الورود، ليلا عبر روتين يستمر ستة أشهر يمكن أن يحسن من المهارات المعرفية لكبار السن، كما نقل موقع «ميديكال نيوز توداي».

ولاحظ الفريق البحثي تحسنا كبيرا في استدعاء الكلمات، وأداء جزء في المخ معروف باسم «الحُزيمة اليسرى» بعد استخدام الزيوت العطرية، حيث إن هذه المنطقة هي المسؤولة عن التعلم والذاكرة، وتتدهور مع التقدم في العمر، والإصابة بألزهايمر.

شملت الدراسة 43 مشتركا، تتراوح أعمارهم بين 60 – 85 عاما، بصحة جيدة وأداء عقلي جيد، وجرى تقسيمهم إلى مجموعتين، تعرضت المجموعة الأولى إلى الزيوت العطرية ليلا، بينما تعرضت الأخرى إلى علاج وهمي.

دراسة تكشف العلاقة بين أنماط التنفس وقوة الذاكرة
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وعلى مدى ستة أشهر، تعرض المشاركون إما لتركيز أعلى أو أقل من الزيوت الأساسية ليلا لمدة ساعتين في أثناء النوم، وذلك باستخدام ناشر العطر (البخاخ).

واستخدم الباحثون سبع روائح مختلفة: الورد والبرتقال والأوكالبتوس والليمون والنعناع وإكليل الجبل والخزامى، واحدة لكل يوم من أيام الأسبوع، وبعدها خضع المشاركون جميعهم للتقييم.

وبعد ستة أشهر، أظهرت المجموعة الأولى تحسنا بـ226% في العمليات المعرفية، وتذكر الكلمات. وخلص الباحثون إلى أن الحد الأدنى من الزيوت العطرية باستخدام ناشر الرائحة في الليل يُحسن الذاكرة اللفظية بشكل كبير، ويحفز عمل منطقة «الحُزيمة اليسرى» بالمخ.

وقد أُجريت دراسة سابقة، في العام 2018، ووجدت أن الأشخاص الذين يتعرضون للزيوت العطرية خلال الليل على مدى خمسة أشهر شهدوا تحسنا ملحوظا في وظيفة الشم والمهارات اللفظية، مع تراجع أعراض الاكتئاب.

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