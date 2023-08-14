خمس طرق فورية للتخلص من القلق

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يعد القلق هو أحد أكثر الأمراض شيوعًا في الوقت الراهن، وهو يحدث عندما يفكر العقل في المستقبل ويستشعر موقفا خطيرا، وعندها تدخل أذهاننا في حالة من الذعر، وهكذا يبدأ القلق في الظهور.

القلق يعيق قدرتنا على العمل بشكل طبيعي ويحد من مستويات الإبداع. ويمكن للشخص الذي يعاني القلق المستمر أن يشهد تأثيره في جميع جوانب الحياة، سواء في العمل أو العلاقات أو الحياة الشخصية أو الصحة.

ولهذا، ينصح الأطباء النفسيون بضرورة أن يتعلم المرء كيفية ضبط النفس وممارسة بعض الأساليب الفعالة التي يمكن أن تخفض مستويات القلق على الفور حتى يتمكن من جمع الطاقة اللازمة للقيام بأشياء أفضل، كما نقل موقع «هيلث شوتس» (Healthshots).

البعض يفضل عدم متابعة الأخبار تجنبا للقلق والإحباط

نصائح لحياة مديدة صحية

ست طرق فعالة للتخلص من التوتر على الفور

يوضح الدكتور جيوتي كابور، الطبيب النفسي في عيادة «مانستالي ويلنس» (Manasthali Wellness) أن التنفس العميق أحد أقوى الأساليب التي يمكن أن تخفف من القلق بشكل سريع، عن طريق تهدئة الجهاز العصبي.

وهناك طريقة «4-7-8»، وفيها تقوم بالاستنشاق من الأنف والعد للرقم 4، ثم احبس أنفاسك حتى الرقم 7، ثم ازفر ببطء من خلال الفم حتى الرقم 8. كرر هذه التقنية عدة مرات لتحفيز التنفس والشعور بالاسترخاء.

وهناك ما يعرف بـ«تقنيات التأريض»، التي تساعد في تحويل التركيز بعيدًا عن الأفكار المقلقة إلى اللحظة الحالية. يمكنك تجربة تقنية «5-4-3-2-1» التي تسير على النحو التالي: انظر حولك وسمي خمس أشياء يمكن أن تراها، وأربع أشياء يمكن لمسها، وثلاث أشياء يمكن سماعها، وشيئين يمكن شمهما، وشيء واحد يمكن تذوقه.

تساعد هذه التقنية في تحويل التركيز عن الأفكار المقلقة وتقليل التوتر.

استرخاء العضلات والموسيقى للتخلص من القلق

الطريقة الثالثة هي استرخاء العضلات. التوتر غالبا ما يصاحب القلق. استرخاء العضلات التدريجي هو أسلوب يتضمن شد العضلات ثم إطلاقها للاسترخاء. ابدأ بأصابع قدميك حتى الرأس، مع التركيز على كل مجموعة عضلية لبضع دقائق. هذه الطريقة تساعد في تخفيف التوتر الجسدي والضغط النفسي.

يمكن أيضا ممارسة تقنيات التخيل للتخلص من القلق. تتضمن هذه تخيل سيناريو مهدئ وسلمي. أغمض عينيك وتخيل نفسك في بيئة هادئة، مثل الشاطئ أو الغابة. اشغل حواسك بوضع نفسك في الخيال في مشاهد وأصوات وأحاسيس مميزة. يمكن أن يساعد في صرف عقلك عن الأفكار المقلقة وتعزيز الشعور بالهدوء.

التقنية الأخيرة هي الاستماع للموسيقى، لما لها من تأثير قوي على الحالة المزاجية. قم بإنشاء قائمة تشغيل للأغاني الهادئة يمكنك الرجوع إليها عند الشعور بالقلق. ركز على الألحان والإيقاعات لتحويل عقلك عن الأفكار المقلقة والحث على الاسترخاء.