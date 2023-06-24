دراسة تكشف العلاقة بين ضعف السمع والإصابة بالخرف

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت دراسة حديثة أن تدهور السمع وضعفه من أبرز العلامات التي تؤدي إلى الإصابة بالخرف، خصوصًا لدى كبار السن.

وتؤكد الدراسة أن ضعف السمع علامة على تدهور القدرات العقلية، لافتة إلى أن فقدان السمع بعد منتصف العمر مسؤول عن 9% تقريبًا من حالات الإصابة بالخرف، كما نقل موقع «مايند بودي غرين».

ويعتقد العلماء أن الآليات العصبية المرتبطة بضعف السمع تلعب دورًا في الإصابة بمرض الخرف، بل تفاقم من سوء الحالة.

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ووجدت الدراسة أن الوجود في محيط أصوات مرتفعة مثل محادثة عائلية يجبر المخ نفسه على استخدام مصادر عقلية إضافية في مساعدتك على السمع بشكل أفضل.

هذا يعني أن البيئات الصاخبة أو المشتتة يمكن أن تُزيد من صعوبة معالجة المحفزات السمعية. وبمرور الوقت، يمكن أن يسهم الضغط على هذه الوظائف المعرفية في أمراض الخرف.